De Pablo sobre el levantamiento del cepo: "Para este gobierno no es una prioridad"

El economista Juan Carlos de Pablo consideró que "la salida del cepo para este gobierno no es una prioridad".

“Ante la caída del riesgo país afortunadamente aclararon que no la aprovecharán para aumentar la deuda neta. ¿Qué apuro tiene Bausili para sacar el cepo? El Gobierno dice que saldrá lo antes posible, y eso no dice nada. La salida del cepo para este gobierno no es una prioridad”, analizó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Análisis

“Los periodos de euforia son peligrosos porque es donde más chance de meter la gamba. Decir que la gente todavía no se da cuenta de la mejora…pero al Poder Ejecutivo le digo exactamente lo contrario, cuando te la crees te pegás el golpazo. Esto dice la historia, no estoy haciendo pronósticos”, advirtió.

“La preocupación es que la política económica es ‘no hay plata’ más Sturzenegger. La importación parece tener mejores abogados que la producción local, me preocupa. Que una empresa se funda por los impuestos, porque Moyano te traba la salida de los camiones, es una barbaridad”, añadió el economista.

Inversiones

Además señaló que “el grueso de las inversiones es de los argentinos". "Nadie compra una heladería para comer helado. El acto de inversión empieza por una visión, una calentura, después vienen los análisis de datos. Hay tipos que ya están haciendo cosas y hay otros que papan moscas. Siempre tenés de todo”, opinó.

Reservas

Al ser consultado sobre la acumulación de reservas, De Pablo respondió: “Si pensás flotar, no necesitás reservas. Si van a acumular reservas para defender un tipo de cambio que después es indefendible, no gracias”.