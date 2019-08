El BCRA frente al 12-A: alivio o toda la artillería para la acción

por Mirta Fernandez

El Banco Central puede tener el lunes “un día de acción” advierten los operadores en función del resultado de las PASO. Si el veredicto electoral coincide con la expectativa del mercado, se prevé que la plaza cambiaria estará calma, aunque siempre condicionada al escenario internacional en medio del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En ese caso vislumbran que la entidad monetaria continuará con la estrategia desplegada hasta el momento para contener episodios de volatilidad de la divisa, es decir operando en el mercado de futuros, y convalidar mayores tasas de interés. La tasa de Leliq quedó ayer en 63,70%, registrando una suba semanal de 2,70 puntos porcentuales. Con un resultado favorable para el Gobierno, los analistas estiman que podría bajar un poco, pero no mucho, porque aún la inflación es elevada. En un escenario negativo, podría volver a niveles de 70%.

En cuanto al dólar, si el saldo electoral es adverso al oficialismo, los operadores avizoran que estará “bajo mucha presión” por lo que creen que el BCRA podría tener que apelar la próxima semana a la venta de reservas en el mercado de contado, una herramienta autorizada por el FMI a fines de abril, y garantizó la paz cambiaria, pero que aún no utilizó. Algunos especulan que el BCRA podría “dejar correr un poco al dólar, y luego de evaluar la reacción del mercado, jugaría esa carta. Juan Salerno, de Compass Group opinó que “el BCRA debería primero trabajar en futuros, no puede intervenir muy rápidamente vendiendo reservas porque si del otro lado hay una demanda enorme de dólares por más que venda fuerte desde el minuto uno, no va a poder contenerla, entonces capaz opta por dejar que el mercado se deprecie un poco, y después empezar a bajar la volatilidad”. En sintonía, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, evaluó que “si Alberto Fernández saca 42%, el lunes será un día de acción, va a dejar correr un poco (al dólar), ver cómo reacciona el mercado” pero en ese hipotético escenario “es probable que ese día deba intervenir en el mercado de contado”. Para Mazza el BCRA “tiene espalda para reducir la volatilidad”, y calculó que “aún tiene unos US$ 1.800 millones en posiciones compradas en futuros, y puede vender unos 3 mil millones, con lo cual le queda un poder de fuego de unos US$ 4.800 millones para intervenir en futuros”. Diego Falcone, de Cohen SA planteó que si se da un resultado negativo para el oficialismo, “habrá que encontrar el equilibrio del dólar con un dato que no tenías que es que Fernández pueda ganar las elecciones, el BCRA no podrá frenar el dólar en $ 45”.