El dato de inflación en CABA encendió alertas en Nación

La inflación volvió a acelerarse en la Ciudad de Buenos Aires al 5,1%, con lo que consolidó un aumento del 264,9% interanual para julio. Esta suba de 0,3 puntos contra mayo, aunque leve, contradice la estimación del ministro de Economía nacional de que iba a registrar la menor suba de todo 2024. Agosto será sin dudas complejo, con la entrada en vigencia de todos los tarifazos anunciados, y en septiembre volverá a sufrir una estocada con la quita de subsidios a muchas familias por los servicios públicos.

Por nivel de incidencia, los mayores incrementos que vieron los porteños se concentraron en el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, que concentró un 5,7%. Estuvo seguido por “restaurantes y hoteles” (9,3%), “alimentos y bebidas no alcohólicas” (3,8%) y luego salud (7,3%). Sumados, reflejaron dos tercios del índice total.

A fines del mes anterior, Luis Caputo había planteado que “julio va a tener la inflación más baja en lo que va del año y la economía está empezando a crecer”. En una reunión con agentes de liquidación y compensación por el pacto fiscal, el titular del Palacio de Hacienda les había transmitido que “la inflación va a continuar en el sendero descendente que registró en los últimos meses”.

“Normalmente hay ciertas diferencias de rezago por el momento de comparación de la inflación mes a mes entre el Indec y los distintos institutos estadísticos provinciales”, aclaró Lucas Gobbo, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.

A su vez, resaltó que, “según mediciones privadas, la inflación de la primera semana de julio fue del 1,8% en alimentos y bebidas, mientras que ese valor fue descendiendo a lo largo del mes. Esto se debe a la disparada de los tipos de cambio paralelos que hubo en esos días. Creo que la inflación de julio se encuentra en torno al 4%”.

Desde CEPA adjudicaron la aceleración a que los combustibles se incrementaron un 4% en julio por la variación del tipo de cambio y por la decisión del Gobierno de descongelar los impuestos a los combustibles. Dentro de alimentos y bebidas, los principales aumentos se dieron en verduras (9,4% mensual) y pan y cereales (3,2%).

“Todo incremento de la inflación complica a los argentinos en general, no solo a Caputo. Estamos frente a un modelo que no genera divisas, donde los exportadores no liquidan y las pymes pierden mes a mes competitividad”, criticó Martín Burgos, doctor en Desarrollo Económico. “Que suba la inflación es una mala noticia porque era la única buena que podía aportar el Gobierno dentro del descalabro productivo y laboral”, vaticinó.

Orlando Ferreres hizo foco en los incrementos del mes pasado en los servicios públicos que controla el gobierno nacional. Para la consultora OJF, los precios ascendieron un 3,8%, liderados por los bienes y servicios estacionales y los regulados. La inflación núcleo, en cambio, avanzó a un ritmo de 2,5%.

Más allá de la diferente canasta que evalúan el Indec, la Dirección de Estadística y Censos de CABA y los privados que puedan hacer evaluar diferentes indicadores para julio, las consultoras coinciden en que todos los tarifazos de agosto impactarán sobre el poder adquisitivo de los hogares.