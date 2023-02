El sistema de importaciones continúa generando preocupaciones más que soluciones a las pequeñas y medianas empresas que ven como se pone en riesgo su producción ante la imposibilidad de acceder a los dólares para importar materias primas.

Según los empresarios, las pymes argentinas ya están en riesgo de continuar al no poder importar, ya que esto puede limitar su capacidad para obtener los insumos y las materias primas necesarias para operar. Si una empresa depende en gran medida de las importaciones para su cadena de suministro, una interrupción en la misma puede tener un impacto significativo no solo en sus operaciones y rentabilidad, también en el empleo nacional.

Además, si las pymes nacionales no pueden importar, se enfrentan a una mayor competencia de las empresas extranjeras que pueden producir y vender productos similares a precios más bajos. Esto deriva en una sustancial pérdida de cuota de mercado y que su posición competitiva se vea comprometida.

Los datos de la Cámara Argentina de Comercio

Una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que analizó a más de 200 empresas arrojó que la gran mayoría solo lograron que se aprobara el 25% de las licencias de importación presentadas bajo el sistema SIRA y las que los obtuvieron llegaron a tener demoras de hasta tres meses para su aprobación.

Pymes y los problemas de no poder importar: faltan desde anilinas hasta protectores solares

Según la CAC, el 93% de las compañías consultadas ya redujeron su nivel de stock y ventas, lo cual está afectando su funcionamiento y, entre otras graves consecuencias, el empleo de muchos está en riesgo.

“Estamos en una situación de cuello de botella. Nosotros tenemos constante comunicación con el Ministerio de Producción, pero bueno, las autorizaciones (SIRA) no son las que nuestros socios necesitan y las medianas y pequeñas empresas son las que están teniendo complicaciones para importar en tiempo y forma”, comentó Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en diálogo con PERFIL.

“Estamos teniendo mucha presión de nuestras bases industriales. Es notorio que la Argentina no tiene las divisas que necesita y tampoco se puede negar que la situación está complicada porque no se consiguen los insumos para producir”, lamentó González.

“Estamos pidiendo una reunión lo antes posible con el Ministerio de Producción para que nos ofrezca una alternativa para subsanar la situación de las empresas que están en una situación muy difícil. Nuestros representados nos piden mayor celeridad y recibimos mucha presión. No son empresas que se estén sobre stockeando, son empresas que no tienen cómo producir”, advirtió.

Sobre la cantidad de pymes que están en riesgo, González señaló: “El listado se va ampliando semana a semana, pero son bastantes las que tienen este inconveniente y es a nivel federal el problema”.

El panorama incierto se ve agravado por la dificultad en el financiamiento en el exterior. Esto porque el propio sistema de importaciones exige a las empresas que los pagos se efectúen a 90 días, algo que afecta todavía más las operaciones de comercio exterior.

Los testimonios de los empresarios

El caso de una pyme que hace 46 años opera en la ciudad de Mar del Plata se dedica a fabricar etiquetas y sobreenvolturas para infusiones fue conocido por este medio. La materia prima que utiliza es el papel estucado que, únicamente se consigue en Brasil y desde octubre presenta problemas con el SIRA.

“La primera SIRA la obtuvimos sin inconveniente, ya con la segunda empezaron los problemas y actualmente tengo tres que no están aprobadas. Es muy urgente que se aprueben porque no tenemos materia prima para poder seguir produciendo y el stock que tenemos nos puede llegar a durar hasta 20 días o un mes, no más que eso”, advirtió Daniel Ameri propietario de la firma marplatense.

“Nosotros tenemos 32 empleados que dependen de que podamos seguir produciendo y no vemos una solución a la vista. Nos falta la materia prima y sin eso no podemos hacer nada más que parar”, agregó.

El común denominador

Los empresarios apuntan contra la Secretaría de Comercio Interior y señalan que no tienen a quien presentar su situación (una persona física). Cabe descartar que PERFIL consultó a esa dependencia del Ministerio de Economía sobre estos casos, pero no consiguió respuesta.

“A pesar del apoyo que recibimos desde las distintas cámaras, no conseguimos que la Secretaría de Comercio Interior nos escuche. No logramos respuestas, no tenemos con quien hablar porque no responden las consultas. No tenemos una persona física a quien presentarle nuestro problema”, se quejó el empresario marplatense.

La protesta de Ameri coincide con la encuesta de la CAC que arrojó que al momento del sondeo, en el mes de enero, el 85% de las compañías no habían tenido contacto con la Secretaría de Comercio.

La desesperación de una pyme familiar que no puede importar insumos

“Prácticamente, el 85% de las pymes presenta problemas para importar. Algunas tienen un stock nulo y no tenemos certeza para planificar ni tampoco generar ventas con contrato porque no tenemos la certeza de la disponibilidad de esos insumos y a que precio vamos a reponer la mercadería. Hay una incertidumbre generalizada”, señaló por su parte Sonia Mochon de Aviles, empresaria primera asociada a CAME.

“Hay compañías que ya están en rojo. Una importación a hoy nos representa contar con 90 días de mercadería, entonces, si se retrasa la SIRA nos impacta directamente en la producción”, advirtió la empresaria.

El problema continúa y no parece tener solución según los testimonios. La mayoría de los rubros económicos no logra regularizar su actividad al no poder acceder al dólar oficial.

SE / LM / MCP