Pymes y los problemas de no poder importar: faltan desde anilinas hasta protectores solares

Hoy hay decenas de empresarios pymes que están pasando por un mal momento al no poder importar las materias primas necesarias para la industrialización y la consecuente cadena de valor de su producto. El sector denuncia faltantes desde productos químicos como las anilinas para el sector textil, lamina acetato para las radiografías y hasta protectores solares y perfumes.

Referentes del sector piden poner el foco en que el problema atraviesa a todos los argentinos, en tanto cada uno necesita algo de lo que está faltando o va a faltar, ya sean desodorantes, vestimenta, calzado, repuestos para los automóviles, incluidas las ambulancias y hasta alimentos. “El problema se traslada a la vida cotidiana de todos”, señaló Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y empresario pyme en diálogo con PERFIL.

El problema de Argentina no son las importaciones, porque son bajas en términos de PBI

Todos los empresarios consultados por este medio nombraron un problema en común: el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo pensado para centralizar toda la operatoria de comercio exterior en una sola base de datos, vincular solicitudes de importación, despachos de mercadería y cuenta bancaria desde la cual se accede a los dólares (o no) y se realizan los pagos de los bienes o servicios.

”Hay que comprender que la industrialización y la cadena de valor productiva arranca con las materias primas, por lo que todos los sectores, prácticamente, tienen algún componente de materia prima importada. Si uno no tiene la materia prima es imposible dar trabajo”, aseguró Castillo.

Casi todos los sectores denuncian trabas en las importaciones

Están faltando componentes para la construcción de calzado. “Está empezando la temporada de invierno en la que tenemos que hacer la producción, y no sabemos si ese proveedor nuestro de materia prima nos va a poder suplir para después venderle a los comerciantes”, advirtió el presidente de FECOBA, que también es empresario zapatero.

Castillo reconoce que hay algunas respuestas de parte del Gobierno, pero advierte que tendrían que ser más enérgicas y rápidas. “La productividad se mide en una planificación: para poder producir hay que comprar la materia prima, recibirla y después producir con esa materia. Este proceso lleva semanas y hasta meses, y por la falta de dólares, no se puede planificar al no tener certidumbre”.

“Uno presenta la SIRA y no se sabe cuándo va a salir aprobada, eso impide la planificación de nuestra producción. La incertidumbre hace que no sepamos la inversión que hay que hacer para producir, después vender y por supuesto, poder cobrar”, lamentó.

Faltante de desodorantes y bloqueadores solares

“El sector perfumería está afectando por donde se le mire. No solamente en los protectores solares que, los de protección más alta ya están faltando. Hay dos fabricantes de una materia prima esencial para su elaboración, China y Alemania, entre las dos tendrían que hacer 20.000 toneladas de esa sustancia y van a fabricar 5.000”, advirtió Julio Vázquez, presidente de la Cámara de Perfumerías, en diálogo con PERFIL.

“El problema que tenemos ahora en los comercios con el faltante de bloqueadores y bronceadores se va a acentuar. Más teniendo en cuenta el tema de las importaciones que, uno de los más famosos, directamente ya no está entrando al país, ni una sola unidad. Lo mismo pasa con los repelentes”, aseguró el empresario

Cómo funciona el nuevo sistema de importaciones SIRA que oficializó el Gobierno

“Las empresas están entregando el 30, 40 o 50% de los pedidos que vos hacés, no más de eso”, se lamentó.

“Por ejemplo, el desodorante que nunca te abandona en barra, hace seis meses que no entra al país y no hay perspectiva de que los entreguen, esta es la realidad del sector. Si uno suma todo esto por supuesto que se resienten las ventas”, comentó.

Y, ¿los productos químicos?

“El tema en este sector no afecta solo a las pymes, sino a las empresas grandes que tienen líneas que se están deteniendo debido al faltante de algunos productos esenciales”, aportó por su parte Leonardo Kolker, presidente de la Cámara Argentina de Productos Químicos.

“En las importaciones intervienen Aduana, AFIP, el Banco Central y la Secretaría de Comercio Interior. Últimamente, lo que está pasando es que hay una aceptación menor al 40% de los pedidos hechos. No es que lo rechacen, lo observan, es decir, puede salir en cualquier momento hasta los 90 días, si no salió en ese período, se anula automáticamente. Es una manera muy especial de decir yo no digo no, pero tampoco digo sí”, señaló entre risas.

“Las materias primas que están faltando son químicos para el sector alimenticio, para los productos farmacéuticos, cosméticos; así también para pinturas, limpieza, minería. Algunas de esas materias primas se usan tanto para uso medicinal como para formular un aceite lubricante”, explicó.

El empleo está en riesgo

“A fines del primer trimestre ya se va a empezar a notar que el empleo se está viendo afectado por las trabas a las importaciones. Ya lo está haciendo, en muchas compañías ya hay reducción de horarios o suspensión. Ya también se empieza a ver el faltante de producto final en la góndola”, concluyó Kolker.

LR