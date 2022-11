Por el cepo a las importaciones, fabricantes de máquinas y herramientas no pueden producir

Empresas del sector de máquinas y herramientas pidieron al Gobierno soluciones para el problema de la falta de producción como consecuencia del cepo a las importaciones. En ese sentido, Aldo Di Federico, uno de los directivos de Cámara Argentina de la Máquina Herramienta (CARMAHE) señaló que hay compañías "frenadas desde hace 15 días por no poder traer un repuesto que no se produce en el país, y si no podemos producir, tampoco podemos exportar".

Asimismo, recalcó que "la situación que atravesamos es grave. Es angustiante la crisis de importaciones. Nuestras máquinas se paran". "Con este escenario no vamos a llegar a fin de año con las plantas funcionando, muchos productores están previendo adelantar vacaciones", sentenció.

En las últimas horas, directivos de la entidad empresaria se reunieron con el presidente de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, Roberto Basualdo, para detallarle la problemática que afecta al sector. En esa línea, un empresario de CARMAHE dio su propio ejemplo y señaló que importa punzones para punzonadoras de control numérico, se utiliza mucho en la fabricación de maquinaria agrícola que se exporta. "Hace casi dos meses que no los estoy logrando entregar y la máquina no sale exportada porque falta de una pieza que sale 500 dólares dentro de una máquina de 50 o 60 mil dólares", declaró.

La desesperación de una pyme familiar que no puede importar insumos

Agilizar el SIRA fue otro de los problemas planteados en el diálogo. Florencia Vitale, Vicepresidente de la entidad, expresó que “vivimos mirando el celular para para ver si aceptaron o no la SIRA, para ver si hoy puedo o no seguir con el funcionamiento de mi empresa”.

Otro problema presentado fueron los referidos al Courier: entre las últimas restricciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo, a través de la Resolución General 5260/2022, de 3 mil a mil dólares el monto máximo para ingresar mercadería al país mediante el sistema “Puerta a Puerta”, lo que les impide resolver a la brevedad la necesidad de un insumo esencial, herramienta o repuesto con urgencia. “Aunque el costo de Courier es el doble, para nosotros hoy la principal urgencia es el tiempo. Hay empresas frenadas desde hace 15 días por no poder traer un repuesto que no se produce en el país, y si no podemos producir, tampoco exportar”, Di Federico.

Por último, desde CARMAHE destacaron que el reclamo no es de la liberación indiscriminada de la importación, sino de un análisis meticuloso debido a la particularidad del sector.

Falta de insumos, inflación y presión impositiva, los temas que preocupan al sector industrial

Déficit comercial en el sector de autopartes

La balanza comercial de autopartes presentó un déficit de u$s 6.525 millones durante los primeros nueve meses, lo que representó un incremento del 31,7% respecto al mismo periodo de 2021, informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). El informe privado reveló que las exportaciones aumentaron un 10,5% con un total de u$s 1.141 millones mientras que las importaciones se incrementaron un 28%, alcanzando los u$s 7.666 millones en lo que va del año 2022.

"Este aumento acompañó la tendencia registrada en la producción de vehículos, que cerró el periodo analizado con 393.981 unidades fabricadas (+28,2%)", indicaron desde la AFAC. También, se resaltó que "en 2021 el 67% de las importaciones del sector fueron realizadas por las Terminales Automotrices y sus proveedores directos, y de este total el 60% fue destinada a la exportación de vehículos".

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de u$s 1.734 millones, el bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de u$s 1.317 millones, Tailandia, cuyo un déficit u$s 992 millones, China, u$s 841 millones y Estados Unidos, u$s 384 millones.

Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones con un déficit de u$s 1.354 millones y Componentes de motor con un saldo negativo de u$s1.071 millones.

RM / LR