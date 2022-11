Falta de insumos, inflación y presión impositiva, los temas que preocupan al sector industrial

Este jueves 10 de noviembre se está llevando a cabo en el salón VIP de Parque Norte la 28° Conferencia Industrial de la UIA. Bajo el lema "Producir transforma", referentes de la industria se reúnen para debatir sobre las principales preocupaciones del sector: los precios congelados, la falta de dólares para conseguir insumos, la inflación y sus consecuencias en los presupuestos y la presión impositiva.

En otras palabras, problemáticas que afectan la producción y que pueden terminar en un enfriamiento de la economía. En ese sentido, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, subrayaba en su discurso que "este es un espacio de encuentro, de reflexión y análisis". Asimismo, planteaba que el objetivo era "mirar los desafíos, los problemas y las oportunidades con una perspectiva propositiva".

En tanto, Isaías Drajer, presidente delegado de la Conferencia, aseguró que "estamos ante un momento de inflexión para el mundo y para la Argentina, atravesado por la pospandemia y sus efectos y una guerra en curso".

Aseguró que al país se le presentan "oportunidades en minería, energía y alimentos" y comentó que "en el nuevo escenario global, Argentina puede y debe definir su estrategia de largo plazo para poner en valor todos sus activos"

Precios congelados de 1400 productos: las alimenticias piden que sea un programa "voluntario"

El pedido de Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ratificó su compromiso de "trabajar para destruir la grieta" y advirtió que la Argentina no puede seguir funcionando "con una sociedad partida en dos y con cada vez más antinomias". "Eso no va más en la política, no va más en la sociedad. Intentemos algo diferente. Llevamos demasiadas décadas divididos", afirmó.

Por otro lado, describió el difícil momento que atraviesa el país como consecuencia de "una enorme inestabilidad, la volatilidad macroeconómica, legislaciones complejas y burocráticas, actitudes extorsivas de algunos gremios y un Gobierno nacional que no tiene un rumbo claro". Además, recalcó que eso conspira contra la actividad económica y la producción: "Con el nivel de inflación que tenemos es imposible proyectar. Se vive el día a día”, aseveró.

También, se refirió al problema que genera "una legislación laboral que hace que el 40 por ciento del empleo sea hoy informal”, así como a “los delirios cambiarios, los cepos y la burocracia". Opinó que "el país tiene capacidad para producir, generar trabajo y para competir en la región y en el mundo", pero dijo que para hacer realidad el objetivo de un país que crezca con un modelo de desarrollo sostenido “es imprescindible un cambio que no puede esperar”.

“En el próximo Gobierno no vamos a tener 100 días, vamos a tener 100 horas y desde el primer minuto tenemos que trazar un rumbo claro y decir hacia dónde vamos y cuáles son los pasos en ese camino", declaró.

Por último, previno que si no se estabiliza la economía no hay chances de construir un país productivo y desarrollado y remarcó que el esfuerzo debe estar enfocado en el crecimiento a partir de tres grandes pilares: el trabajo, la educación y una integración "hacia adentro y hacia afuera".

Para Madanes Quintanilla, la foto de hoy “no es tan grave”, pero aseguró que el país "no entusiasma"

Qué dicen los empresarios

Al concluir el panel de apertura, el exministro de Economía, Miguel Peirano; el fundador de Grupo Insud, Hugo Sigman; y el presidente honorario de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, debatieron sobre el nuevo escenario global.

Fue Javier Madanes Quintanilla quien describió que la foto actual "no es tan alarmante. Tenemos un PBI per cápita cercano a la media, debajo de los US$ 11.000, superior a los 7.500 de Brasil. Lo que llama la atención, es lo que pasó en los últimos 60 años. El PBI argentino creció 800%, en el mundo 2.000% y en Brasil, 2.800%. Es una carrera que estamos perdiendo". "No nos damos cuenta y la perdemos frente a nuestro potencial primer socio comercial. Pensábamos que Argentina era la rueda de auxilio de Brasil, pero hoy la rueda de auxilio no existe es de menor calidad que circula a poca velocidad y corta distancia y ayuda poco. Tenemos que hacer mejor lo que estamos haciendo, pero solo 0,5% del PBI en investigación y desarrollo mientras el mundo destina 2%”, agregó.

Por su parte, Hugo Sigman vaticinó que Latinoamérica practicará un no alineamiento activo, por la importancia que tiene China en el comercio regional y por los vínculos históricos de nuestros países con Europa y Estados Unidos.

Además, alertó sobre la "muy baja" inversión del país en materia de innovación y desarrollo y pidió poner el foco nuevamente ahí y en la educación.

Peirano indicó que "Argentina es un país industrial y tiene todas las condiciones para acrecentar su grado de industrialización", y afirmó que "Vaca Muerta permite la generación de divisas para asegurar un equilibrio macro sustentable".

"A partir de 2025 el impacto del sector energético será fundamental", aseguró.

RM / LR