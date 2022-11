El Presidente Honorario de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, sostuvo que “la foto de hoy”, en referencia al país, “no es tan grave”. El empresario consideró que “algunos datos no son tan alarmantes”.

No obstante, exhortó a mejorar la inversión en investigación y Desarrollo. “Hay algunos datos que no son tan alarmantes de la situación actual. La foto de hoy no es tan grave”, sostuvo el industrial en la 28° Conferencia Industrial de la UIA que se realiza en Parque Norte y citado por NA.

“Argentina sigue teniendo un PBI cercano a la media mundial, en el orden de los US$ 11 mil, incluso superior a los US$ 7.500 de Brasil”, señaló.

El empresario señaló que “lo que llama la atención es lo que ha ocurrido en los últimos 60 años. El PBI de la Argentina creció 800%, el mundo lo hizo en 2.000% y Brasil en 2.800%. Es una carrera que estamos perdiendo. Esto es realmente grave”.

“Argentina tiene un potencial importante en materia de recursos petroleros, mineros, y un potencial de crecimiento en el sector agropecuario, pero son tres vectores para un país de 47 millones de habitantes. No vamos a solucionar todos nuestros problemas con estos tres vectores”, describió el CEO de FATE.

Entre otras cosas, el empresario se quejó por la baja inversión de apenas de medio punto del PBI en investigación y desarrollo, a la que tachó de “vergonzosa”.

El industrial consideró que el país “cayó en un término medio, no dramático, no tristísimo, pero que no entusiasma”.

En su condición de hombre de negocios exhortó a sus pares a defender “su rol como industriales” porque “tenemos mucho para dar”.

“La actividad privada es mirada como un factor desequilibrio en la distribución de la riqueza o de percepción de una renta inadecuada”, advirtió, al tiempo que instó a “no tener miedo de ser rentables, tengamos miedo a ser ineficientes”.

