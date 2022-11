El sector agropecuario reaccionó con escepticismo al plan de dólar diferencial para economías regionales que anunció en la víspera el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de la falta de precisiones acerca de su alcance y condiciones, lo que generó incertidumbre en el sector sobre una implementación equitativa.

De nuevo, entre los pequeños y medianos productores, a quienes está dirigida la medida, fueron enfáticos en su rechazo al considerar que se trata de “parches” para sobrellevar la coyuntura.

El presidente de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, afirmó que “se necesitan políticas agropecuarias integrales y de largo plazo”, y remarcó que "no es posible más parches a medida de algunos, que complican a todos y generan cada vez más incertidumbre en general”.

Sergio Massa anunció un dólar especial para las economías regionales

El dirigente subrayó que “el sector no puede seguir deambulando sin políticas claras y ciertas, sin saber con qué nuevo cambio amanecerá mañana”. Con relación a la asistencia de $ 1.500 millones para las provincias afectadas por las heladas, Achetoni destacó el valor de la ayuda, pero aclaró que existen diferencias en cada región.

“No es lo mismo Mendoza que tiene 40.000 hectáreas afectadas que otras zonas donde hay 4.000, por lo que quizá haya que revisar el criterio de asignación”, señaló. En ese sentido reclamó un trabajo “articulado entre la Nación y las provincias para que el dinero llegue realmente a los productores”.

El sector vitivinicola

“Creemos que acá hay un gran contraste para definir realmente y que la gente entienda lo que está pasando en las economías regionales y fundamentalmente lo que está sucediendo en el sector vitivinícola. Lanzan una medida que abarca días y semanas frente a situaciones productivas que expulsan a productores y que como consecuencia producen el abandono de fincas”, señaló en declaraciones a la prensa Carlos Iannizzotto presidente de La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

“Entonces, qué me expliquen como solucionan con medidas aisladas que duran días y con una postergación de años de los productores no solamente vitivinícolas, sino también las pymes. Dar plata que, es lo que a este Gobierno le gusta, no es la solución porque el productor no tiene cómo devolverla y no quiere asistencialismo quiere: reglas claras, menos impuestos y poder trabajar. De lo que menos se habló es de trabajo, de producción, de más empleo, son parches, muy chiquitos, frente a una situación agobiante”, agregó.

La sequía golpea a la fábrica de dólares argentina: la soja

“Lo que hay que entender y que las políticas no interpretan, y menos el Gobierno actual, es que el productor está sometido a la naturaleza, a ciclos, agrícolas. En la ganadería duran tres años, en la vinicultura algo similar, y cómo mínimo, un año a la próxima cosecha que muchos productores que, por la dimensión de la helada, no van a tener próxima cosecha. Entonces acá hay que hablar de años, para que la producción, el empleo, sea una realidad en Argentina. No de días”.

No todos rechazaron las medidas

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana empresa (CAME) destacó las medidas anunciadas por el titular de Hacienda. “Los anuncios incluyen puntos que son buenos para la situación que están sufriendo muchas de nuestras producciones regionales”, dijo el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo.

“Un tipo de cambio único que respete el valor de venta de nuestros productos y la compra de nuestros insumos es lo solicitado desde la entidad, pero muy acotado en el tiempo. Además, entre esas fechas los productores agropecuarios aún no tienen producto para la venta”, advirtió.

Los sojeros de Uruguay hacen frente a la sequía con tecnología

“Destacamos la diferenciación, pero por el tiempo reducido solo beneficiará a exportadores, galpones de empaque y acopio, que deberán derramar este beneficio a los productores primarios”, explicó Vernengo.

Sobre los aportes no reembolsables (ANR) por $ 1500 millones de pesos para asistir de manera directa a los productores Vernengo señaló: “En líneas generales vemos que algunas de nuestras demandas fueron escuchadas. Los aportes no reembolsables y las líneas de crédito son importantes en este contexto.

“Los Repro tienen poco alcance en el sector rural y las reducciones de las tarifas eléctricas dependen de los gobiernos provinciales, como aclaró el propio Massa”. Por último, el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME acotó: “Nosotros siempre pregonamos por el comercio justo. Porque quien inicia la cadena de valor debe recibir un precio justo por su mercadería”.

