Carlos Achetoni: “Lo que dijo Bahillo es muy desafortunado, tiene que olvidarse las banderías políticas, y pensar en los federados”

En dialogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) el representante de la Mesa de Enlace, Carlos Achetoni, manifestó que "no hay mucha expectativas ni margen con todos estos cambios recientes". Y sostuvo que "siempre sirve tener a una persona que se formó en Federación Agraria".

¿Por qué se postergó, a su juicio, la reunión entre Massa y la Mesa de Enlace, y cuándo se llevará a cabo?

No sé bien si es que se superpuso la agenda o está terminando de confeccionar su equipo. Sé que para la semana que viene, pero todavía no hay precisión acerca de qué día sería.

¿Cómo le cayó que el nuevo secretario de Agricultura y ganadería, Juan José Bahillo, haya pedido que la dirigencia de la Mesa de Enlace diga cuál es su pertenencia política?

No sé cual fue la intención que tuvo, es muy desafortunado. Él como funcionario tiene que olvidarse que tiene una bandería política porque debe gestionar para toda la ciudadanía y, en este caso para los federados, defendiendo y tratando de impulsar la producción, sosteniendo las familias de los agricultores.Y no defender una causa política partidaria.

¿Cuáles son las expectativas con este cambio?

No hay muchas expectativas, pero tampoco hay margen, es un momento muy difícil más allá de los nombres propios, ya sea de Sergio Massa o de Juan Bahillo, Lo importante es delinear un plan que genere certidumbre, para tranquilizar la volatilidad que está teniendo nuestra moneda y al proceso inflacionario que está golpeando cada vez más duro.

El hecho de que Jorge Solmi, ex integrante de la Federación Agraria, fuera designado titular de la Unidad de Coordinación Federal Operativa de la secretaría de Cultura, ¿le genera alguna expectativa positiva?

Sí, de hecho, Solmi estuvo como secretario de Luis Basterra y de Julián Dominguez, y luego dentro del Ministerio, siempre sirve tener a una persona que se formó en Federación Agraria e interprete las necesidades y la estructura del federado. Ojalá que se pueda intervenir e interactuar para poder desarrollar alguna situación de mejora para el productor pequeño y mediano.

Nuria Am (NA): A partir de las declaraciones de Juan Bahillo se diferenció del Presidente al sostener que es lógico que en un momento como la inflación que tenemos, se retenga algo de cereal. ¿Se abre una nueva etapa con un diálogo diferente?

Sí, por eso en esa misma nota está lo que dice sobre los colores políticos y lo que refleja la lógica del productor. Julián Dominguez entendía al productor. Ojalá que, en esta etapa, Bahillo entienda la situación y el acompañamiento de Massa, y que él, a su vez, tenga el peso específico para que haya un convencimiento desde todo el poder político de Argentina.

Para que se interprete el esquema que tenemos, no es especulativo, el productor no tiene su sueldo, no hay un seguro multiriesgo que le garantice la inversión, entonces se resguarda en algún producido para, sí tiene un bache productivo, poder subsistir hasta la próxima campaña con algo que tenga de reserva. Y en este caso si el peso o la compra de moneda extranjera estuviera más factible lo haría en eso, pero no hay credibilidad.

