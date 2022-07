El campo espera por políticas y una baja del gasto público luego de la asunción de Sergio Massa

La renuncia de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca luego de la designación de Sergio Massa como "superministro" de tres áreas del Gabinete Nacional despertó distintas opiniones en tres líderes de la Mesa de Enlace. "La última campaña agrícola tuvo ministros", cuestionó Nicolás Pino, de la Sociedad Rural.

La reorganización del gabinete económico "para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión" que decidió este jueves el presidente Alberto Fernández tuvo movimientos simultáneos de entrada y salida en el Gobierno Nacional. Uno de ellos fue Julián Domínguez, quien había arribado en lugar del formoseño Luis Basterra luego de las magras primarias legislativas que el Frente de Todos había realizado en 2021, misiva de Cristina Fernández de Kirchner mediante.

Desde los sectores que representan al campo se expresaron al respecto, luego de que esta semana el oficialismo decidiera lanzar una medida de estímulo para los productores que aún tienen soja para liquidar, que consta de dos formas de acceder a la compra de dólares, conocida vox populi como "dólar soja".

Julián Domínguez, ex Ministro de Agricultura.

Tres dirigentes de la Mesa de Enlace hablaron de Sergio Massa

“Más allá de los nombres, lo que nos importa son las políticas que se van implementar desde este nuevo ministerio. También esperamos que la degradación de rango traiga aparejada una reducción del gasto público”, pidió Pino, de la SRA, luego de la designación de Sergio Massa a cargo de las áreas de Agricultura pero también de Producción (Daniel Scioli va a regresar a la Embajada de Brasil) y fundamentalmente de Economía (Silvina Batakis se muda al Banco Nación).

Sus declaraciones se dieron en el marco de la inauguración de la Expo Rural en Palermo. Horas antes, Pino se había reunido en la presidencia de la Rural junto al ex mandatario Mauricio Macri y su ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, ex Sociedad Rural entre 2012 y 2017. Fue el cambiemita que cerró el círculo luego de que asistieran Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, entre otros dirigentes amarillos y radicales.

"Para tener una idea de la inestabilidad política que nos gobierna: la última campaña agrícola tuvo tres ministros”, sostuvo Pino, crítico del Gobierno Nacional.

Mauricio Macri fue vitoreado en La Rural.

En representación de Coninagro, Carlos Iannizzotto analizó la situación y dijo que “es un país que desde hace meses nadie resuelve nada ni nadie toma ninguna decisión”. “Esperemos que este hombre pueda tomar decisiones orientadas a la producción, orientadas a las exportaciones, al empleo. La inflación no se puede combatir con recesión; que tome medidas internas de austeridad en el gasto, que haya un plan económico, un mínimo plan económico”, manifestó en consonancia con su par de la Sociedad Rural.

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, deslizó que se trata de la última oportunidad del gobierno para reencauzar el rumbo. “Creo que es la bala de plata, pero más allá de los nombres propios se necesita un plan que recupere la confianza”, citó La Nación.

Esta semana, Julián Domínguez había sido protagonista por la nueva medida del Banco Central en favor del campo. "No va a haber devaluación ni baja de retenciones", les había afirmado a los actores del sector, horas antes de que se conociera el acceso a un 70% al dólar oficial y 30% del dólar ahorro a quienes liquidaran. También les había pedido que vendan su acopio. Días después dejó su cargo.

Sergio Massa, el nuevo "superministro".

Según se informó este jueves, Massa otorgará mayores precisiones de su equipo de trabajo el día lunes. Allí designará a sus hombres y mujeres de confianza en las tres áreas que su puesto terminó absorbiendo, luego de la decisión de Alberto Fernández.

El Ministro de Economía todavía no habló al respecto. Sólo se conoció un video a posteriori de su elección, mientras se retiraba del Congreso bajando de una luminosa escalera, en un lapso de 10 segundos donde una cámara lo toma a plano completo. Al arribar hacia la maraña de medios, Massa se mostró silencioso, subió a una camioneta junto a su equipo de trabajo y la cerró.