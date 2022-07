Mauricio Macri en La Rural: "Nada bueno iba a pasar con un Gobierno sin plan ni rumbo"

El expresidente Mauricio Macri rompió el silencio al visitar un evento en La Rural donde aprovechó para criticar al gobierno en medio de la crisis política y económica, como también para mostrar su apoyo al campo, un sector que forma parte de su base electoral.

Luego de algunas idas y vueltas, este jueves 28 de julio Macri asistió a la Expo Rural 2022 en el predio situado en el barrio porteño de Palermo, que incluyó un almuerzo con autoridades y empresarios, la premiación de un toro Hereford en la Pista Central y numerosas selfies con la gente, que por momentos lo ovacionó.

En ese contexto, el exjefe de estado se refirió a la crisis política que atraviesa la coalición oficialista del Frente de Todos. "Él es parte del mismo Gobierno que perdió noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado", opinó Macri en relación al desembarco del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el gabinete nacional, conla reformulación del ministerio de economía.

Mauricio Macri recibió muestras de apoyo al llegar a La Rural. Fotos: NA.

"Sé de la angustia y de la preocupación de todos, pero como les dije: nada bueno iba a pasar con un gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo", completó el ex presidente, bajo cuya gestión (2015-2019) Argentina contrajo la estrepitosa deuda con el Fondo Monetario Internacional cuya renegociación fue clave en la interna oficialista.

Mauricio Macri, fiel a sus votantes

En el marco de la tradicional muestra agropecuaria de La Rural, Macri llegó después del mediodía y se unió a numerosos dirigentes políticos que dieron el presente. Allí fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino. El líder de PRO recorrió el predio, recibió muestras de apoyo y se sacó fotos. "Volvé Mauricio, te perdonamos", dijo uno de sus simpatizantes.

Luego compartió un almuerzo con autoridades de la SRA y empresarios agropecuarios y se mostró preocupado por la coyuntura actual. "He venido a acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, a pesar del momento muy difícil", subrayó el exmandatario ante la prensa.

En una breve conferencia, Macri le guiñó el ojo al campo, un sector clave de su base electoral, especialmente luego de las tensiones entre el gobierno y el sector agropecuario por la liquidación de divisas procedentes de la cosecha. "El futuro es con el campo, no en contra de ellos", consignó.

Macri en la muestra en La Rural.

En tanto, del protocolar almuerzo participaron además de Pino, el ex titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere y su exministro de Producción Francisco Cabrera, empresarios y productores chacareros, entre ellos Martín Goldstein, expresidente de Brangus; Víctor Navajas, presidente de Brangus; Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar; Federico Boglione, presidente de La Sibila; Martín Constantini, director del Frigorífico Rioplantense.

Acto seguido, Macri concurrió a la Pista Central del predio de Palermo para premiar a un ejemplar macho de raza Hereford, ante el aplauso del público. "Tenemos mucho futuro por construir, solo hay que tener un poco más de paciencia", concluyó el expresidente.

La muestra número 134 en La Rural contó con la presencia de otros referente de Juntos por el Cambio, entre ellos legisladores nacionales y dirigentes de alto perfil político, como la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; la exgobernadora bonaerense y diputada nacional porteña María Eugenia Vidal; y el diputado Martín Tetaz. "Tenemos que tener de una vez por todas un plan", dijo Vidal, que le envió un mensaje al Gobierno diciendo: "Tienen que entender que el aporte del campo es muy importante para la Argentina, por eso tenemos que acompañarlos y no generar discusiones".

Además, el ex mandatario de Salta Juan Manuel Urtubey y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá recorrieron la Expo este jueves en Palermo, donde la inauguración oficial se realizará el próximo sábado, día en el que está prevista una protesta de los movimientos sociales en cercanías de La Rural para reclamar que "el campo liquide los granos".

