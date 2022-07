El jefe del piquete a la Rural explica por qué se manifiestan contra el campo

El coordinador de Barrios de Pie y jefe del piquete realizado en La Rural, Daniel Menéndez, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y afirmó que "vamos mandar una carta a La Rural llamando a la reflexión". Por otro lado, explicó que "no somos patoteros ni venimos a molestar a nadie" y, por último, describió que "lo se quiere hacer es un proceso devaluatorio".

¿Tuvo una reunión con Marcelo D'Alessandro, ministro de seguridad de CABA, para coordinar cómo sería la manifestación frente a la puerta de La Rural?

Si, ayer a última hora tuvimos un encuentro. Como cada vez que hay una manifestación pública que tiene alguna dosis de dificultad, nos juntamos para despejar cualquier hipótesis que genere tensión e incertidumbre, así que dejamos los teléfonos abiertos para que podamos expresar nuestra voz, nuestro reclamo y objeción a la actitud de determinados sectores sociales que genera mucho daño y tratamos de resolverlo sin que esto cree inconvenientes. Hoy vamos a definir la modalidad descartando cualquier posibilidad de detención o conflicto.

¿Afecta al Gobierno lo que vas a hacer? ¿Paralelamente, en sentido contrario, busca seducir al campo con un dólar especial?

En el marco del Frente de Todos es un punto más alto de la unidad del campo popular. Hay una centralismo en la administración pública y en las decisiones del Gobierno que nosotros respetamos. No podemos dejar de impugnar una actitud que tiene diferentes sectores especulativos que no distan mucho a lo que señaló el propio presidente.

Nosotros no nos escudamos en su mirada, tenemos la propia que tiene puntos de coincidencia y creemos que debe haber una búsqueda maximizar ganancias, algo que es válido en el orden capitalista, pero el problema que tiene a la Argentina como rehén por dificultades estructurales de nuestra economía que son los sectores que proveen divisas en un contexto complicado de conseguir.

El 95% de la sociedad vive en pesos y en definitiva lo que se quiere hacer es un proceso devaluatorio y ahí ya no es una discusión de actores que marcan las pautas del funcionamiento económico, sino que se llevan puesto a quienes vivimos en peso y tenemos una situación de dificultad en términos de que avance este proceso extorsivo.

¿Recibieron apoyo de otras organizaciones para la convocatoria? ¿Lo hay por parte de Juan Grabois, ya que es alguien que se enfrentó al Gobierno?

Tenemos una posición que la hicimos pública. Hay distintas vías para expresar los reclamos, es una iniciativa que llevamos adelante y hoy a la tarde vamos a tratar de darle forma, además de que nos acompañen diferentes espacios sociales.

¿Qué evaluación hacés de lo que va a hacer la marcha? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto va a durar? ¿Dónde va a ser?

Vamos a tener un escenario en donde no haya tensiones. Como lamento principal, nosotros no vamos a caer en provocaciones, no somos patoteros ni venimos a molestar a nadie. Somos víctimas de un proceso de incremento de precios por una especulación constante y queremos señalar esa situación.

Lo vamos a hacer y nos va a guiar la decisión que tomemos, la idea es que no haya tensión y ningún inconveniente. Atravesamos una situación de mucho hostigamiento, de los más poderosos, que salieron con mucha virulencia a impugnar que marquemos esta situación, por lo que tratamos de evitar cualquier situación de provocaciones o definiremos un poco la modalidad de hacer visible este planteo.

Vamos a mandar una carta a La Rural llamando a la reflexión y ojalá que podamos encontrar puentes para que más allá de la legítima búsqueda de maximizar ganancias entiendan que vivan en un conjunto social que no se pueden llevar por delante al país.

