"¿Si son peronistas los tratará mejor?": dirigentes del campo contra Bahillo tras su pedido para que blanqueen postura política

No pasó un día desde que el ministro de Economía Sergio Massa anunció una convocatoria a las entidades agropecuarias y ya se generó una nueva polémica entre el Gobierno y el campo. Es que el secretario de Agricultura Juan José Bahillo les pidió a los dirigentes que blanqueen su postura política, lo que generó fuerte enojo.

Vale mencionar que el encuentro entre Massa y la Mesa de Enlace está previsto para el próximo viernes, tras el anuncio de incentivos a la exportación para la obtención de divisas. "Lo que vi es a un ministro que asume en un momento muy difícil, una persona que conoce mucho de política", dijo esta mañana el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino con Marcelo Longobardi en CNN Radio.

Juan José Bahillo reclamó que los dirigentes del campo blanqueen su postura política "así sabemos de donde hablamos"

Sin embargo, durante la mañana el flamante secretario Bahillo lanzó un comentario que no cayó bien en el sector. Fue cuando le pidió a los dirigentes agropecuarios que transparenten su postura política "así sabemos de donde hablamos".

Lo hizo en Navarro 2023 (El Destape Radio), donde añadió: "Está bien que los dirigentes de los distintos sectores tomen sus posturas políticas con las cuales se sienten más identificados. Lo que yo les pido es que lo digan así sabemos de donde hablamos y podemos seguir conversando".

Inmediatamente, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria, aseguró en declaraciones a PERFIL que "es una locura partidizar la situación de la Argentina y de cada sector, o en mi caso la situación de los pequeños y medianos productores".

"¿Si son peronistas los tratará mejor?"

A su turno, el diputado nacional por la UCR y productor agropecuario Ricardo Buryaile también salió con los tapones de punta. "¿Si son peronistas los tratará mejor?", se preguntó.

"Es un disparate", dijo Buryaile sobre el reclamo de Bahillo para que los dirigentes blanqueen su postura política.

Ante la consulta de este medio, recordó su paso como ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri. "La verdad que nunca pregunté cómo piensa políticamente alguien, de qué religión era ni sus preferencias sexuales. Me parece que es un disparate", sentenció.

Massa ya tiene Secretario de Agricultura: Juan José Bahillo, productor lechero y ex diputado nacional

En esa línea, dijo que "cuando uno se sienta a hablar con alguien se habla de un tema en cuestión, no de cómo piensa". Y agregó: "Esto no es para hablar de política partidaria, se supone. Esto es para hablar de política agropecuaria".

Para el ex funcionario, "los dirigentes agropecuarios y el secretario de Agricultura tienen que tratar de hacer lo mejor para que haya más productividad, trabajo y recaudación, no para saber qué piensa el otro. No importa la filiación política", sostuvo.

La controversia se dio apenas un día antes de la primera reunión entre el Gobierno y la Mesa de Enlace que encabezará Massa como representante ejecutivo. Tras un periodo de enfrentamiento con el sector, desde el Palacio de Hacienda buscan incentivar la liquidación de la cosecha para engrosar las reservas del Banco Central. Así, crece la expectativa respecto de la reunión de este viernes.

