Sergio Massa se acerca a la Sociedad Rural y podría haber encuentro en los próximos días

En un nuevo comienzo para el Gobierno Nacional, Sergio Massa enfrenta una sería de múltiples desafíos como titular del Palacio de Hacienda, entre los cuales está sanear la relación con el campo y lograr que la Mesa de Enlace apoye su plan económico integral que, seguramente, tendrá como centro el combate a la inflación.

En la búsqueda de poner en marcha ese consistente plan, Nicolás del Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que ya se puso en contacto con el Ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, y señaló que en los próximos días podría realizarse una reunión entre funcionarios.

“Si no es esta semana, en breve habría una reunión con Sergio Massa para tocar temas respecto a la producción”, sostuvo Pino en declaraciones a AM550. El referente del campo señaló que apenas cruzó unas líneas por WhatsApp con el nuevo ministro, en las que: “Acordamos que él aceptaba el desafío de poner a la Argentina en el lugar que tenía que estar, que es la misma idea mía y de la Mesa de Enlace”.

Massa está probado en batalla, es un funcionario con gestión y con relaciones afianzadas con buena parte el empresariado nacional, algo que resulta fundamental en momentos en los que la coordinación y el diálogo con el sector privado no han dado los frutos esperados.

“Massa no me adelantó nada sobre los plazos fijos para comprar dólares”, agregó Pino, quien manifestó que el campo solo “quiere cobrar lo que corresponde por lo que producimos. El productor vende su producido a un dólar que vale menos de 100 pesos y después comprar insumos o lo que sea, lo hace a más de 30”, explicó.

“Bienvenidos los cambios si son para bien”, dijo Del Pino, en el marco de la las jornadas de la edición 134° de La Rural que se realizaron desde el 21 al 31 de julio. Asimismo, aseguró que los cambios “generan expectativa” y definió a Massa como “un hombre muy conocido en la política” y que supo mantener el diálogo fluido con la Sociedad Rural Argentina cuando Luis Etchevehere estaba al frente.

No obstante, Pino lanzó críticas a la reducción de la cartera de Agricultura, Pesca y Ganadería: “El sector más productivo, agroindustria y agroproducción, se merece tener un ministerio. La baja de categoría no sé si nos preocupa, pero no suena muy lógico. El sector de la agroindustria y la agroproducción seguro merece un Ministerio”, lanzó en declaraciones con Radio Rivadavia.

“Esperamos que esta reorganización sirva, porque cuando uno baja de ministerio a secretaría se reordena internamente. Uno supone que esto conlleva una reducción en el gasto público, dado que también se necesita un reordenamiento del gasto público, para que la Argentina empiece a crecer”, agregó.

