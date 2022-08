Beatriz Sarlo: "La causa Vialidad podría ser la bala de plata de Cristina Kirchner"

La destacada columnista de Perfil, Beatriz Sarlo, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y afirmó que "la causa Vialidad podría ser la bala de plata de Cristina Kirchner". A su vez, enfatizó que "Alberto Fernández es el escudo protector" de la vicepresidenta y analizó la designación de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. Por otra parte, destacó "que Macri resucitara me resultaría sorprendente".

En referencia a Sergio Massa, ¿cómo puede ser que, alguien que tenía un gran rechazo en las encuestas, produzca este efecto inicial? ¿El miedo hace ilusionarse con la mínima esperanza?

Una cosa son las encuestas con grupos armados, teniendo cierta proporción social, y otra cosa son las opiniones de los políticos o gente entrenada en economía. La opinión pública, que la consulto en la calle todos los días, dice que los políticos son todos iguales, no les creen. Pero los que tienen una relación más próxima con la política y el Estado tienen otra visión, no son compatibles. La desconfianza absoluta no se borra, es el desprecio frente a los políticos, que siempre se los considera corruptos.

Estás planteando que existe el campo popular y el de las élites. ¿Hay un punto para pasar de un campo hacia otro?

Massa mismo, con la gestión exitosa en Tigre, empezó a construir un nombre que fue importante en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Apoyarse en una gestión exitosa es un puente verosímil. También, ser destruido por una gestión que fracasa. Esto depende, entre otras cosas, de los medios, para ver cuánto siguen su gestión. Y será importante el equipo propagandístico que tenga.

¿Alberto Fernández está acabado desde lo político? ¿Tiene chances de recomponerse?

Alberto Fernández es el escudo protector de Cristina Kirchner. Si él fracasa, el fracaso es suyo. Si triunfa, Cristina va a decir que había que darle tiempo al Presidente. El mismo que ella no le dio, porque se mantuvo callada todo este tiempo.

¿Se puede reconvertir y ser competitivo?

Los votantes, en tiempos de crisis, no perdonan ni piensan el los límites que enfrentó el Gobierno. Es difícil pensar en una recomposición política de Alberto.

Dentro del círculo rojo es raro que coincidan el campo, los banqueros, la CGT y los movimientos sociales. ¿Hay magia en la conformidad que genera Massa?

Siempre hablamos del corto plazo en la política y eso modifica la forma de pararse de los políticos frente a la sociedad. En casi todos los países, la política es armonizar las pérdidas y ganancias de sectores contrapuestos. El mismo Lula lo hizo en Brasil. Se necesita un político que tenga una perspectiva de mediano plazo y también son necesarios los partidos políticos. En Argentina están en un estado de muy baja representación en el nivel ideológico simbólico.

Se está llevando adelante el juico de Vialidad contra Cristina Kirchner. Hay detrás de este fiscal algo parecido a lo de Strassera en el Juicio a las Juntas para tener un Nunca Más de la corrupción. ¿Puede ser esta la bala de plata final contra Cristina?

La causa Vialidad podría ser la bala de plata de Cristina Kirchner. Hay que ver también cómo impacta eso en la opinión pública. No me cierra la comparación con el Juicio a las Juntas porque ahí se abrió una nueva etapa de la Argentina en democracia. Acá, lo único posible es terminar con los líos de corrupción. En su momento se corrieron muchos riesgos y se ganaron en todos los frentes. Ahora, ganar la batalla de la corrupción quiere decir que los que evaden impuestos empiecen a pagarlos.

Siempre se nos acusa a los medios de estar obsesionados con Cristina Kirchner. ¿Cómo ves que está la oposición? ¿Creés que que puede volver a emerger la figura de Mauricio Macri, incluso por encima de Horacio Rodríguez Larreta?

No sé si Rodríguez Larreta podrá expandir su buen nombre político, que goza correctamente, fuera de Buenos Aires y aquellos lugares más cercanos. Que Macri resucitara me resultaría sorprendente porque su imagen negativa es muy grande y hay coincidencia en que su gobierno fue malo. Pero la Argentina es un país sorprendente también.

