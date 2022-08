Leandro Santoro confirma los nombres de Tombolini, Delgado y De Mendiguren para el equipo de Massa

El diputado nacional, Leandro Santoro, dialogó en Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), y aseguró que "el rediseño es propuesto por Alberto Fernández". Por otro lado, opinó con firmeza en relación a las personas que acompañarán a Sergio Massa, por lo que manifestó que "son personas que saben gestionar y, sobre todo, comunicar" y, por último, declaró que "las corridas especulativas la vimos muchas veces, no es nada nuevo".

¿Qué se agotó con todo este proceso que comenzó con la salida de Matías Kulfas, Daniel Scioli, Martín Guzmán, Silvina Batakis y ahora Sergio Massa?

Creo que es correcto hablar de cambios. Había un modelo inspirado en un tipo de coalición política que venía funcionando mal porque las gestiones de los gobiernos de este tipo dependen mucho de la capacidad de los líderes, de la misma de definir no solamente el rumbo estratégico, sino que también cierto monitoreo sobre las políticas cotidianas.

Me da la sensación de que las tres cabezas del Frente de Todos venían generando un ruido no tanto por el rumbo, sino por cómo se hacían algunas cosas. El ruido sobre las gestión terminó desencadenando las renuncias de Kulfas y Guzmán.

Con estas salidas, se abre un nuevo tipo de relación entre las tres figuras del frente más importantes y se define que una de ellas esté en el Ejecutivo para mejorar la gestión. Veo una disposición a mejorar la coordinación entre las distintas áreas de la economía, incorporar muchas personas con experiencia como los nombres que trascendieron hasta ahora que son los que van a acompañar al equipo económico de Sergio Massa: serán José De Mendiguren, Matías Tombolini y Gabriel Delgado. Esta nueva situación va a producir una capitalización política del Frente que espero que le dé más capacidad de gestión con respaldo político.

Para poder negociar con los mercados, y poder disputar en el marco de una puja redistributiva, se necesita que la política tenga mucho poder, ya que de ser de forma contraria los lobbies, o las presiones corporativas, tienen más capacidad de definición sobre las políticas públicas.

Lo que feneció es un modelo de gestión. ¿Hay un capítulo diminuto de la figura presidencial respecto de lo que fueron los dos primeros dos años y medio de gobierno?

No, porque el rediseño es propuesto por Alberto Fernández. Como a casi todos los gobiernos que les toca gestionar en crisis, hay algunas figuras que se desgastan. El caso de Martín Guzmán es uno de ellos, más con las cabezas del Frente de Todos que con la opinión pública.

Sergio Massa tiene una virtud que es difícil de encontrar que es su capacidad de comunicar. Tengo la expectativa en que la gestión a la hora de comunicar con claridad a la hora de transmitir los principales objetivos que un equipo se propone. Esto puede ayudar a que la gestión, coalición y la sociedad vuelva a alinearse.

Los nombres que conforman el grupo económico de Sergio Massa son personas que saben gestionar y, sobre todo, comunicar.

¿No murió una posibilidad de candidatura de reelección de Alberto Fernández?

De eso no hablo. No me parece conveniente hablar de temas electorales cuando aún falta mucho tiempo por recorrer.

"Alberto Fernández tuvo que ceder", la trastienda del nombramiento de Sergio Massa

¿Podría valer aquello clásico en el arte de la guerra de que 'si no lo puedes vencer, únete a él?

No. Porque la guerra tiene reglas que son distintas a la puja redistributiva, no hay vida o muerte.

Si nosotros lográsemos estabilizar la economía, mantener el crecimiento y recuperar cierta equidad o un grado mayor en la redistribución del ingreso, probablemente, las expectativas del año que viene permitan tener otro horizonte y para eso necesita tener poder político, capacidad de comunicación y representatividad.

¿Te hace sospechar algo que haya pasado de $220 a $350 durante el interinato de Silvina Batakis y luego baje a $290?

Me parece que claramente eso habla de una burbuja especulativa. También veníamos diciendo que estaba siendo excesivo y que no había ningún elemento de la macroeconomía que diera indicios que el valor del dólar escale a los $350.

¿No te genera la misma desconfianza la subida que la bajada?

Es que sí, son las características del mercado financiero. Cuando hablamos del paralelo es de rumores y expectativas fundadas en señales.

¿No ves detrás de eso una operación política para cambiar a Silvina Batakis y poner a Sergio Massa?

Las corridas especulativas la vimos muchas veces, no es nada nuevo. Lo que yo veo es que la cotización del dólar paralelo está influida. Hay una sobreinterpretación de personas que, a partir de una cultura inflacionaria, piensan que cada día podíamos estar peor a nivel país.

Todo esto seguramente tenga que ver con la crisis política. Después de que hay sectores que manipulan esta información. La crisis arrancó en junio cuando desde algunas consultoras ligadas al PRO hicieron circular un paper que decía que la Argentina debía reperfilar o defaultear su deuda en pesos su deuda en pesos, algo que provocó la intervención del Banco Central para el rescate de los títulos públicos que generó una emisión importante, algo que también causó la dolarización de alguna cartera.

Massa: planes y alternativas

Claudio Mardones (CM): ¿Ya está confirmado que sea Cecilia Moreau la reemplazante de Massa o los otros candidatos que resonaron siguen en marcha? ¿Cómo lo van a decidir?

Hay que aclarar que estos temas no son específicamente electorales. Creo que va a ser ella. Viene cumpliendo una gran labor. Ayudó mucho en la construcción de los consensos con las demás fuerzas políticas. Tiene mucho predicamento dentro del bloque. Su rol cuaja perfectamente.

Hacenos una semblanza sobre quién es ella, tu ex mujer y mamá de tus hijos.

La conozco muy bien, pero hay que decirle a la audiencia que hace mucho tiempo que militamos en partidos y distritos distintos. Tuvimos en común el radicalismo, pero cuando ella toma salir de allí encuentra en Massa una persona de mucha confianza y le cree.

Uno de los principales logros de Cecilia fue haber logrado el respeto de sus compañeros en un bloque tan heterogéneo e incluso con compañeros de otras fuerzas políticas dentro de la cámara. Es una persona que tiene mucha capacidad de diálogo y que se lleva bien con todos.

