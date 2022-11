El Gobierno sigue de cerca los números de una inflación que no se enfría. En este marco, y aún teniendo previsiones de que mejore en lo que resta del año, mañana viernes el ministro de Economía, Sergio Massa presentará una nueva canasta con más de 1400 productos que tendrán los precios fijos por 4 meses, con un ajuste de 4% a lo largo de ese período.

En ese acuerdo de precios con las empresas “habrá productos de primera marca, pero también de bienes que producen los propios supermercados que quieren competir”, dijo Massa en la noche del miércoles 9 de noviembre en declaraciones al canal Todo Noticias.

En octubre, y según las previsiones de las consultoras privadas, la inflación seguirá muy alta. Según las estimaciones, el IPC podría ubicarse por encima del 6% o inclusive alcanzar el 6,5%. Cabe recordar que el número de septiembre fue 6,2%.

El plan de Massa para frenar la inflación contempla estabilizar los precios por cuatro meses. Además, el plan contará con una aplicación en la que se podrán denunciar los precios “indebidos” desde el dispositivo de cada usuario. "Si el comercio no cumple, se podrá denunciar y las multas son de 240 millones de pesos por incumplimiento. Se bajará desde Mi Argentina, lo estamos finalizando”, dijo Massa en los últimos días al medio El Destape.

Las empresas aún deben sumarse a esta iniciativa de precios fijos. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, condicionó hoy el programa de congelamiento de precios que pondrá en marcha el Gobierno nacional, al subrayar que debe ser de carácter "voluntario" con una contrapartida de autorización para acceder a dólares para sostener los procesos productivos.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires saltó a 7% en octubre

La UIA y los precios

"Anoche el secretario (de Comercio, Matías Tombolini) se comunicó conmigo para decirme que ya habían alcanzado un acuerdo con las empresas para lo que se anuncia mañana y estoy interesado en verificar si esto fue producto de un acuerdo", señaló hoy el dirigente empresario a Radio Rivadavia.

Funes de Rioja subrayó que desde la UIA y COPAL (la otra entidad que representa "le decimos no al congelamiento de precios, sí a los acuerdos". "Dentro de mi diccionario la palabra congelamiento no existe en una economía de mercado", sostuvo, y remarcó que "congelamientos unilaterales en ambientes de alta inflación e inestabilidad de insumos no conducen a buen camino".

Luego de las palabras del ministro y a minutos de iniciarse la 28° Conferencia Industrial a la que fue invitado Massa a ofrecer un discurso, Funes de Rioja marcó la cancha al poner condiciones para que el sector productivo cumpla con lo pactado.

Daniel Funes de Rioja

"Debe ser un acto voluntario y con determinadas contrapartidas como es el acceso inmediato a dólares para los insumos para la producción", insistió.

Funes de Rioja instó al Gobierno a buscar soluciones a la falta de dólares porque "no se puede parar a la industria" y dijo: "Si se para a la industria esto no se reactiva más. Si estamos pensando que nos vamos a quedar sin dólares, nos vamos a quedar sin dólares".

"Hay que darle los insumos a la producción para no parar el procesos productivo y el consumo. Hay que resolver como se pueda este problema. No hay otra para decir, porque no tenemos otra", reiteró Funes de Rioja.

Atrapados sin salida por la “inflación del tipo argentino”

Al respecto explicó: "Hay complejidades que se arrastran de tres meses. Se cambiaron los sistemas, se discutieron mecanismos, en la UIA abrimos una ventanilla para que las empresas procesen pedidos de importación y todo tiene que ver con una fuerte restricción cambiaria, que hace que los dólares salgan a cuentagotas".

Funes de Rioja reconoció que "hubo amparos cuya decisión puede ser discutible, pero en un panorama de escasez. La Argentina va a exportar por US$100 mil millones y pese a todo tenemos un panorama muy complejo".

El directivo de la UIA alertó que "una caída de la actividad económica con recesión e inflación nos haría caer en una estanflación" y afirmó que "esta crisis no es buena o mala para la industria, es una crisis profunda que abarca a toda la sociedad".

