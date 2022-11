Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) expresan preocupación ante la continuidad de las demoras en los procesos de aprobación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y “la falta de perspectivas de una solución”.

La CAEM advirtió en un comunicado que la producción de los proyectos mineros ya se está viendo afectada por la falta de insumos, al igual que las ampliaciones de los yacimientos y la construcción de nuevos emprendimientos.

Desde el sector sostienen que no se puede desatender una industria que en 2021 fue uno de los tres sectores que produjo un ingreso neto de divisas para el país, genera 90.000 empleos y hace aportes al Estado por $107.000 millones anuales y que para este año prevé exportar US$ 3.800 millones.

Un caso puntal de las mineras de Santa Cruz

“El caso que conozco de primera mano es de las mineras de Santa Cruz que extraen oro. Para separar ese metal tienen que usar cianuro, es un proceso que se llama lixiviación. El cianuro es esencial para poder separar el oro de la piedra y como no se produce en el país hay que importarlo y ahora la industria no sabe cómo va a seguir procesando el oro”, señaló a PERFIL un proveedor de la industria minera y petrolera que pidió no ser identificado.

“Existe el riesgo latente de parar todo, la producción está en riesgo y la industria nacional exporta mucho más de lo que importa, entonces si se llegase a frenar la producción vamos a estar peor todavía. Si no hay cianuro no se puede seguir”, advirtió.

Todo esto se torna mucho más grave por un contexto de baja en los precios de los metales, considerando que el 80% de las exportaciones nacionales corresponden a oro y plata, y por un incremento de los costos productivo, que en el último año ronda el 30% en dólares.

Sobre esto el proveedor agregó: “Con la caída de los precios considero que está en riesgo la fuente de trabajo. El sector se está desatendiendo y sin razón, ya que representa una gran fuente de ingreso de divisas al país, por lo que no se entiende”.

El problema en primera persona

“Desde mi lugar de proveedor de la industria petrolera y minera yo también estoy desesperado porque necesito importar insumos y no puedo. Yo proveo desengrasantes, aceites, grasas, todos los insumos que usan a diario para el mantenimiento. Por ejemplo una minera me pidió 20 tambores de 200 litros de un desengrasante y lo único que pude importar son 10 que están viniendo en un barco y los otros 10 no me salen en la SIRA aprobados”, lamentó.

“La situación es desesperante porque no sabes a quién dirigirte, la verdad es esa. Vos presentás la solicitud para poder importar y a las 48 horas te contestan y hasta ahora lo que están haciendo es dar muchas autorizaciones para pagar a los proveedores a 180 días y qué sé yo a cuánto va a estar el dólar en 180 días”, agregó.

La situación que atraviesa la industria minera también está presente en otros sectores de la economía nacional que piden auxilio para poder continuar con la producción, en un momento en el que la sangría de divisas en el Banco Central continúa. Este miércoles el BCRA tuvo que vender US$ 145 millones, casi lo mismo que el martes, que salió de US$ 150 millones.

La intervención del Central en lo que va del mes de noviembre deja un saldo negativo de cerca de US$ 538 millones mientras el cepo cada vez es más amplio. Al final no hay dólares para nadie.

