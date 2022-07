La balanza comercial fue negativa en junio por las importaciones de energía

La balanza comercial argentina mostró un déficit de US$ 115 millones en junio. explicado por exportaciones que sumaron US$ 8.432 millones (+20% interanual) e importaciones por US$ 8.547millones (+ 44% interanual). Este es el primer intercambio negativo desde diciembre de 2020 a la fecha, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El déficit en el sexto mes del corriente año estuvo explicado esencialmente por los aumentos en las compras de gas natural licuado y gasoil, (US$ 422 millones en ambos casos), gas natural en estado gaseoso (US$ 117 millones) y fosfato monoamónico (US$ 106 millones), entre otras subas.

Si hubiesen prevalecido los precios de junio del año paso, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 224 millones, según el INDEC. Esto último se explica en que índice de precios de las exportaciones aumentó 20,7%, por debajo de los valores de los productos importados, que subieron 26,4%.

En este marco, el resultado del intercambio comercial a lo largo del primer semestre del año marcó un saldo positivo de US$ 3.093 millones, frente a los US$ 6.774 millones de enero-junio del 2021.

Entre los factores que impactaron en el resultado del sexto mes del año, se ubicó también el valor unitario del flete internacional, de US$ 107,3 por tonelada, lo que resultó 48,4% superior al de igual período de 2021 (US$ 72,3 ) y 94,7% mayor que el de junio de 2020 (US$ 55,1).

En junio las cantidades de productos primarios vendidos cayeron 12,3% en términos interanuales, lo que fue parcialmente compensado por un aumento del 15,4% en los precios, con lo que este rubro sumó un total de US$ 2.049 millones.

Por su parte, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario registraron una suba de 3,7% en lo que respecta a las cantidades vendidas, con precios 21% más elevados que doce meses atrás, lo que dejó una facturación total de US% 3.474 millones.

En tanto, el volumen de los envíos de Manufacturas de Origen Industrial subió 4%, con precios 12% superiores a los del año pasado, lo que determinó un ingreso de divisas de US$ 2.183 millones. Un rubro en el que se observó un aumento en las cantidades vendidas con mayor fuerza, del orden del 11%, fue en Combustible y Energía, con precios 69% mayores que en junio de 2021, con una facturación total de US$ 727 millones.

Por el contrario, la importación de Combustibles y Lubricantes marcó un aumento de 19% en las cantidades con valores 118% mayores que en junio de 2021, lo que determinó pagos por US$ 1.953 millones, un monto equivalente a más del doble que el registrado el año pasado.

Principales socios comerciales

En lo que respecta a los principales socios comerciales, el informe del INDEC detalló que Brasil sigue siendo el principal actor, con exportaciones por US$ 1.240 millones e importaciones por US$ 1.693 millones, con un saldo negativo de US$ 453 millones.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con exportaciones por US$734 millones e importaciones por US$ 1.539 millones, con un déficit de US$ 966 millones. Las ventas a China, por su parte, sumaron US$ 613 millones y las compras US$ 1.579 millones, con un saldo negativo de US$ 966 millones.

Los dos principales saldos positivos se dieron en el intercambio comercial con la India y con Chile, que marcaron en junio superávits de US$385 millones y US$287 millones, respectivamente.

