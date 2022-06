El saldo comercial de mayo marcó un superávit de u$s 356 millones pero las importaciones saltaron más del 50%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó un informe con los datos de la balanza comercial de mayo y resultados favorables. Según el estudio, las exportaciones de bienes argentinos totalizaron u$s 8.226 millones, número muy cercano al más alto de toda la serie (mayo 2013: u$s 8.393 millones), y en línea con lo evidenciado en abril de este año (u$s 8.327 millones). Esto representa un crecimiento interanual de 20,7%.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto resaltaron que es la primera vez que las exportaciones argentinas superan los u$s 8.000 millones en meses consecutivos.

De acuerdo a los datos del Indec, en mayo crecieron todos los grandes rubros exportados, pero se destacaron las manufacturas de origen agropecuario (MOA), con un incremento de 29,4% en valor; y los combustibles y energía. Asimismo, las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron sus mayores exportaciones para un mes de mayo, desde el máximo alcanzado en 2014.

La mejora de las exportaciones es sólo "efecto precios"

Por el contrario, para la consultora Abeceb, este incremento se explica pura y exclusivamente por el efecto de los precios (+22% i.a.), ya que los volúmenes se contrajeron 1% i.a. Incluso, argumentaron que Combustibles y energía, el rubro que mostró el mayor crecimiento (+33,7% i.a.) creció como consecuencia de la suba en sus precios (+82,3% i.a.), ya que las cantidades cayeron 27,3%.

El organismo estatal remarcó que, en los primeros cinco meses del año, se acumularon exportaciones por u$s 35.917 millones, lo que representó un nivel récord; y, en la comparación interanual, crecieron 26,6% con respecto al mismo período de 2021 y superaron en 13% el récord previo de enero-mayo de 2013, con precios en máximos históricos. En ese periodo, los principales mercados de exportación fueron Brasil (12,8%), Estados Unidos (7,4%), Chile (6,2%), China (6,2%) e India (5,8%).

Por otro lado, el INDEC indicó que las importaciones sumaron un total de u$s 7.870 millones, con un crecimiento interanual de 53,1%, en un máximo histórico por el incremento en los precios internacionales de los combustibles y la energía. En tanto para la consultora, en el acumulado de cinco meses del año el incremento de las importaciones trepó al 44% i.a.

De hecho, subrayaron que todos los rubros mostraron alzas significativos. En ese sentido, se destacaron el aumento de Combustibles y lubricantes (+226,7% i.a.), dada la mayor necesidad de importar energía (con subas en las cantidades de 51,3% i.a y de 115,% en los precios); seguido de las subas en bienes de capital (+40% i.a.), explicado casi pura y exclusivamente por las cantidades (+39,1% i.a); Piezas y accesorios para bienes de capital (+36,9% i.a.); Bienes intermedios (+36% i.a.); Vehículos automotores de pasajeros (+24,8% i.a.) y Bienes de consumo (+23,3% i.a.).

Desde Abeceb recalcaron que " en este contexto, se encuadran las declaraciones de la Vicepresidenta Cristina Fernández acerca del “festival de importaciones”. Sin embargo, al analizar minuciosamente los números no sugieren tal festival." El informe muestra que casi la mitad del incremento de las importaciones obedece a la escalada en los precios de importación. Y también que la elasticidad importaciones-producto está en torno a 3,3 (por cada punto que aumenta el PBI, las importaciones lo hacen en 3,3 p.p.), en línea con los valores históricos. Asimismo, en términos de volúmenes, las importaciones todavía se encuentran 5,4% debajo del promedio de 2017, y en niveles similares a los de 2011.

Así, y al igual que el Indec, la consultora reveló que el saldo comercial de mayo fue de u$s 356 millones. Sin embargo, señalaron que hubo una importante contracción tanto en términos anuales (-78,7%) como mensuales (-75,3%). A su vez, en lo que va del año el superávit comercial se redujo a u$s 3.186 millones, mientras que en el mismo período de 2021 fue de u$s 5.672 millones.

Perspectivas para la balanza comercial

En Abeceb esperan que el segundo semestre continúe mostrando un saldo comercial positivo, por lo que el año cerraría con un superávit en torno a los u$s 10.000 millones (como consecuencia de exportaciones e importaciones que rondarían los u$s 88.200 y u$s 78.500 millones, respectivamente).

Sin embargo, a pesar del importante ingreso de divisas por la vía comercial, el BCRA estará enfrentando serias dificultades para acumular reservas, dada la creciente demanda por turismo, la cancelación de préstamos financieros y el atesoramiento privado -además del alto nivel de importaciones-. Por este motivo se estima que, de ser necesario, el gobierno volverá a aumentar las restricciones a las importaciones -tal como dejaron ver Cristina Kirchner y Daniel Scioli en declaraciones recientes-, mediante la coordinación del tridente BCRA, AFIP y Ministerio de Desarrollo Productivo.

Es probable que se restrinja la compra de Bienes de Consumo, no tan necesarios para el nivel de actividad y con sustitutos locales, pero que explicaron el 11% de las compras externas en lo que va de 2022 (u$s 3.600 millones). Con mayores restricciones a las importaciones más los efectos rezagados del fogonazo inflacionario en el consumo, se espera un enfriamiento de la actividad económica durante el segundo semestre.

