Comercio bilateral con Brasil: Argentina acumuló su cuarto mes consecutivo de déficit

En abril, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó los u$s 2.288 millones, la cifra más alta para un cuarto mes del año desde 2018. Si se lo compara con 2021, cuando había sido de u$s 1.721 millones, se observa un crecimiento del 33%. Asimismo, el intercambio tuvo una suba del 5,5 % con respecto a marzo de 2022, debido al incremento del 5,2 % en las importaciones y del 5,8 % en las exportaciones.

El Banco Central pide la hora, faltan verdes

Exportaciones argentinas

El último informe de la CAC, reveló que las ventas argentinas a Brasil aumentaron un 24,8 % con respecto a abril de 2021 al sumar u$s 1029 millones, continuando con la tendencia positiva del mes previo. De acuerdo con el último informe de ABECEB, en base a datos del Ministerio de Economía de Brasil, todos los productos con mayor participación en el total evidenciaron un crecimiento interanual: “Vehículos de pasajeros” (+134,5%), “Polímeros de etileno, en formas primarias” (+113,5%), “Motores de pistones y sus partes” (+20,7%), “Trigo y centeno, sin moler” (+14,3%) -explicado en gran medida por la cosecha récord de trigo, así como por el aumento de los precios de los commodities a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, y “Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales” (+12,4%).

Desde la consultora destacaron que el buen desempeño del sector automotor está estrechamente relacionado con el dinamismo que viene mostrando en 2022. En este sentido, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) confirmó que la producción nacional de vehículos fue de 43.826 unidades (+49,5% i.a.), en tanto que las exportaciones crecieron 73% i.a., siendo el país vecino nuestro principal destino.

En el primer cuatrimestre del año, las exportaciones alcanzaron los u$s 3.590 (+4% vs. ene-abr 2021).

Los precios internacionales generaron más divisas por exportaciones del campo

Importaciones de Argentina

Las compras a Brasil volvieron a aumentar en su comparación interanual (+40% i.a.) a un ritmo mucho mayor que el de marzo, cuando subieron 10% i.a.- y llegaron a los u$s 1.259 millones.

Dentro de los productos con mayor participación en el total se destacan los incrementos de “Vehículos a motor para el transporte de mercancías y usos especiales” (+115,9% i.a.), “Papel y Cartón” (+101,5% i.a.) y “Partes y accesorios para vehículos automotores” (+53,2% i.a.) que subieron por encima del 40% que mostró el total de importaciones.

En tanto, “Vehículos de pasajeros” y “Mineral de hierro y sus concentrados”, registraron subas de 22% i.a. y 6,9% i.a. respectivamente. En el caso particular de “Partes y accesorios para vehículos automotores”, debe destacarse que el aumento no solo se explica porque son insumos necesarios para la producción nacional, sino porque la compra de autopartes proveniente de otros destinos disminuyó,

Las importaciones en los primeros cuatro meses del año acumularon u$s 4.437 millones (+ 27% en relación con el mismo período de 2021).

El gas representó el 91% de las importaciones argentinas desde Bolivia

Saldo comercial

De acuerdo con estos datos, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por cuarto mes consecutivo, de u$s 230 millones, situación no observada desde 2018, último período con los cuatro primeros meses del año con déficit comercial. En ese sentido, acumula en los cuatro primeros meses del año un saldo comercial negativo para el país por u$s 852 millones.

Cabe señalar que Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de Estados Unidos (U$S 4359 millones), China y Hong Kong y Macao (U$S 3983 millones) y Alemania (U$S 1047 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, el país se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9239 millones) y Estados Unidos (U$S 2902 millones).

Las expectativas de mercado que releva el Banco Central de Brasil mejoraron levemente en materia de crecimiento esperado para 2022 (0,7 %, respecto al 0,5 % en la medición anterior). Sin embargo, la expectativa sobre la suba de precios aumentó al 7,89 % anual, contra el 6,97 % del mes anterior. Asimismo, esperan que la tasa de interés, Selic, alcance el 13,25% (actualmente se ubica en el 12,75%) para contener el avance de la inflación.

Según, el estudio de ABECEB se estima que el déficit comercial rondará los U$S 2.200 millones para este 2022. "Se trata claro está de un déficit pequeño en perspectiva histórica (a modo de ejemplo, entre 2004 y 2018, el déficit promedió los u#s 3.500 millones), pero que marca sin dudas una reversión de la situación extraordinaria de superávit verificada en 2021 (+u$s 66 millones) y 2019 (+u$s 859), señalaron.

RM / LR