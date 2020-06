El gobierno impulsará créditos a parques industriales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que se creará una línea de crédito para impulsar el desarrollo de parques industriales y tecnológicos, al tiempo que anticipó que se estudia restablecer un mecanismo de compensación de aportes patronales para los productores de economías regionales.

En el marco de una presentación virtual ante más de 600 empresarios organizada por la Fundación Mediterránea, Kulfas señaló que “en los próximos días vamos a presentar un paquete de ayuda con aportes no reembolsables y financiamiento a largo plazo para mejoras”.

Por otro lado, el ministro adelantó que se restablecerá la vigencia del decreto 814 que permite compensar aportes patronales para los productores de economías regionales, precisó que “se implementó en 2001 y fue derogado en 2017”, y afirmó que “era una herramienta importante para compensar asimetrías”.

Durante la conferencia virtual, el funcionario destacó algunas herramientas orientadas impulsar la recuperación de la actividad, entre las que mencionó 10 puntos para la reactivación productiva, a consensuar tras la salida de la cuarentena, en el marco del acuerdo económico y social.

En ese contexto, el funcionario desatacó que “necesitamos exportar más; ningún sector productivo sobra: todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental y una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo”, informó la cartera productiva en un comunicado.

“Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional”, planteó.

Además, enfatizó que que en 19 provincias del país el 80% de las actividades están habilitadas para funcionar, es “lo que llamamos cuarentena calibrada”.

Asimismo, Kulfas marcó cinco ejes para la agenda productiva de largo plazo: los recursos naturales y sus cadenas (la agroindustria, Vaca Muerta y minería), en la que se busca desarrollar los entramados productivos integrados por cientos de pymes en todo el país; el Green New Deal (pensando en energías renovables y en la electromovilidad); economía del conocimiento e industria 4.0; industrias de la salud como la biofarma y el cannabis medicinal; y la modificación del sistema financiero para orientarlo a una banca de desarrollo para dar financiamiento productivo.

Sobre la situación de Vaca Muerta, Kulfas aseguró que “sigue teniendo el mismo potencial y será una de las palancas del desarrollo económico argentino en la próxima década y tal vez más”.