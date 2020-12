El Instituto Mosconi plantea dudas sobre tarifas, los costos y los resultados del plan Gas 4

El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi advirtió sobre algunas “incógnitas” en cuanto a los resultados alcanzados en la reciente licitación del denominado Plan Gas 4, el programa de estímulo para la producción de Vaca Muerta, como así también determinó que el esquema lanzado implica un aumento del 30 por ciento en dólares en la provisión de ese combustible a nivel residencial y comercial.

“El resultado de la licitación representa un aumento del 30% del precio del gas en dólares para los usuarios residenciales/comerciales abastecidos por las distribuidoras de gas natural y de un aumento del 60% del precio del gas con destino a usinas respecto a los precios que se pagan actualmente. En síntesis, durante 2021 se subsidiará casi el 70% de la producción local de gas natural, sin discriminación alguna entre producción convencional o no convencional”, resalta el informe del Instituto Mosconi.

Precisamente, a mediados de octubre, el Gobierno anunció desde Loma Campana, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, el Plan de Promoción de la Producción Gas Argentino 2020-2023, con el que apunta a lograr un ahorro de u$s 5.629 millones por sustitución de importaciones y un ahorro fiscal de u$s 1.172 millones hasta 2023.

El precio tope que se pagará por cada millón de BTU será de u$s 3,70, de acuerdo a lo que aseguró en ese momento el secretario de Energía, Darío Martínez.

“Con este Plan convocamos a los actores de esta industria para que inviertan y así darle a la Argentina el gas que necesita para su industria y sus hogares”, afirmó Alberto Fernández en el lanzamiento del Plan Gas 4

De acuerdo al esquema elaborado desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, se estima un incremento en la recaudación de u$s 2.525 millones, con participación equitativa de todas las regiones productoras. Generará miles de puestos de trabajo directo para operar nuevos equipos de perforación y sets de fractura. Con el nuevo esquema el costo fiscal total será de u$s 5.062 millones para el periodo 2021/2024, lo que generará un ahorro fiscal total de u$s 2.574 millones.

Pero, tras conocerse esta semana los resultados de la licitación para el abastecimiento de gas natural con destino a usuarios abastecidos por distribuidoras y a usinas en el marco del nuevo “Plan de estímulo a la producción de gas – esquema 2020- 2024-” conocido como Plan Gas 4, el Instituto detalla que “las ofertas de seis empresas explican el 89% del volumen ofertado, cuyos precios oscilaron entre los USD/MMBTU 3,5 y 3,66. YPF fue la empresa que más volumen aportó: 31% del total a USD 3,66, el mayor precio de la compulsa”.

Tarifas: aseguran que es muy difícil implementar subsidios segmentados por poder adquisitivo

“En relación con el precio del gas son varias las consideraciones a realizar. Primero, llama la atención, que de la compulsa de precios no participaron los actores que conforman la demanda a ser abastecida: distribuidoras y usinas – en este caso representadas por la empresa CAMMESA – y se evitó el ámbito del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), donde hasta el momento se han realizado las subastas en un marco de transparencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires”, advierte el informe del Mosconi.

En ese sentido, la entidad resalta que “la escasa dispersión de precios de las ofertas y la falta de participación de la demanda abren dudas sobre los márgenes de competencia de la compulsa realizada, que como consecuencia fija el precio del gas en los próximo 4 (cuatro) años”.

“El PG4 se trata del quinto plan de promoción a la producción de gas en los últimos ocho años y repite el mismo error de sus antecesores: fija precio de referencia sin “gestión de costos”. Es decir, no existe análisis técnico, por lo menos de carácter público, que respalde la decisión de fijar precios mínimos o sostén, que en este caso fue de USD/MMBTU 3,70, pero que en versiones anteriores alcanzo los USD 7,5 por unidad térmica”, recalca el informe.

Sobre este aspecto en particular, el trabajo del Mosconi va más allá y enfatiza que “el diseño e implementación de este plan nunca fue objeto de una consulta pública abierta, ni fueron presentados los documentos técnicos que respaldaran las estimaciones de beneficios esperados de este plan”.

El Gobierno congela las tarifas de luz y gas por 90 días y negociará nuevos precios

“La falta de una política tarifaria hace que el efecto total del aumento del precio del gas natural en la tarifa final de los usuarios de energía eléctrica y gas natural sea incierto. Mas aún si consideramos que los aumentos previstos para marzo/abril de 2021, impactarían en tarifas en medio del calendario electoral”, expresa el informe.

A su vez, el comunicado del Instituto Mosconi manifiesta que “la contracara de lo anterior expuesto es el incierto costo fiscal de esta medida para 2021-2024. En este punto la información que surge de fuentes oficiales es disímil y contradictoria”.

“A diferencia de sus antecesores, el PG4 no intenta incrementar la producción local y no logró obtener ofertas adicionales para abastecer el próximo invierno 2021, por lo tanto, no se alcanzó uno de los objetivos promocionados como beneficios de esta medida: el ahorro de importaciones y de las divisas asociadas a estas operaciones. ¿Cómo se abastecerá la demanda prioritaria el próximo invierno?, ¿Cuál será el costo? ¿Cómo quedan los beneficios de este plan en vistas a los resultados obtenidos? son preguntas que todavía no encuentran respuesta”, expone el informe.

Por su parte, el ex secretario de Energía, Jorge Lapeña, enfatizó que surgen “fuertes dudas sobre los precios obtenidos. Sorprende la coincidencia numérica de las ofertas entre las seis empresas”.

“Sería conveniente que se expida la Comisión de Defensa de la Competencia sobre la trasparencia de la subasta. Además, las ofertas obtenidas no aseguran que disminuyan las importaciones como se afirmó en forma oficial”, agregó Lapeña.