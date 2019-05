El peso argentino devaluado: pierde hasta con las criptomonedas

por Mariana Sarramea

Los altos niveles inflacionarios, 55% en los últimos 12 meses, y los desequilibrios macroeconómicos ubican al peso argentino entre las monedas más débiles del mundo. La falta de confianza y la vulnerabilidad económica del país pusieron a la moneda nacional como la más devaluada en 2018 (51%), solo superada por el bolívar venezolano. La misma tendencia siguió en el primer trimestre de este 2019 donde sufrió un pérdida del 14% de su valor.

Es tal la fragilidad del peso argentino que The Daily Hodl, medio especializado en economía digital, elaboró un informe en donde lo compara con las Bitcoin. Si bien en el último tiempo, la criptomoneda experimenta un crecimiento exponencial, alcanzando un valor cercano a los 9 mil dólares, su precio dista del pico de fines de 2017 cuando llegó a los 20 mil dólares por unidad.

El Peso argentino, la peor moneda de 2018

Sin embargo, a la hora del análisis comparativo el portal norteamericano destaca que en los últimos días "el precio de Bitcoin alcanzó un máximo histórico frente al peso argentino".

"Un Bitcoin, valorado en U$S 8.700, ahora vale aproximadamente 388.670 pesos", afirma. Según destaca, el precio más alto se alcanzó a fines de 2017 cuando un Bitcoin llegó a valer 340.165 pesos. Con una salvedad: en ese momento, la criptomoneda rondaba los U$S 20.000.

"Si un argentino hubiera comprado Bitcoin en el punto más alto de la burbuja más grande de la historia , en 2017, habría estado mejor que dejar su dinero en su cuenta bancaria argentina", afirmó el inversionista de Bitcoin Josu San Martin al sitio web.

El portal señala que "la incertidumbre sobre la reelección de Mauricio Macri continúa creciendo" y el marco de un panorama inflacionario y recesivo, "el peso alcanzó un mínimo histórico en abril".

Quiénes ganaron y quiénes perdieron con la última devaluación

En contraposición, destaca que el Bitcoin alcanzó un valor de U$S 8.688 después de haber caído a U$S 7.997 el domingo y alcanzar los U$S 8,878 el lunes. El aumento de precios comenzó en abril, cuando Bitcoin aumentó más del 23% en tres días.

¿Conviene invertir en Bitcoins? A pesar del auge de las criptomendas especialistas coinciden en advertir que se trata de un "activo riesgoso". "Es un activo muy volátil. El precio no responde a fundamentos como otras monedas emitidas por bancos centrales, sino que está sujeto a la oferta y demanda", destacó a PERFIL el economista Juan Surraco.

En este sentido, el especialista explicó que al no estar reguladas, las criptomonedas exponen al inversor a saltos y caídas imprevistas que responden a las posiciones tomadas por otras personas. "Los inversores se subieron a la moda del bitcoin como una forma de resguardarse de la inflación. Lo justifican en el hecho de que la emisión de bitcoins es limitada y al no haber emisión razonan que no va a haber inflación ni va a decrecer el valor. Sin embargo, esa limitación de la oferta hace que lo que ya está emitido se negocie generando significativas alteraciones en el precio", destacó.

CP