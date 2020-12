El producto bruto interno (PBI) cayó un 10,2% en el tercer trimestre de 2020 en la comparación interanual, pero tuvo un alza del 12,8% (sin estacionalidad) si se lo compara con el segundo trimestre de este año, según informó el INDEC.

En lo que va del año, el PBI acumula una baja del 11,8% respecto de igual período del año pasado.

En el segundo trimestre de este año, la baja había sido del 19%, mientras que en el tercer trimestre esa caída se redujo al 10,2%.

Impulsan un impuesto permanente a las grandes fortunas en América Latina

Los factores principales que influyeron en el crecimiento del PBI, por lo que cayó menos en el tercer trimestre, fueron la inversión, el consumo privado y el consumo público.

Sin estacionalidad, la suba fue impulsado por la inversión (42,9%), el consumo privado (10,2%) y el consumo público (2,7%).

Sin embargo, las exportaciones netas cayeron 1,4% sin estacionalidad, mientras que las importaciones subieron un 10,9% (s.e.).

Las exportaciones cayeron 17,0% interanual (vs. -13,6% en comparación con el segundo trimestre de este año), menos que las Importaciones que se contrajeron 22,0% interanual (en el segundo trimestre fueron de -30,5%).

A pesar del congelamiento de tarifas, la electricidad, el gas y el agua subieron un 2,3%.

En tanto, desde la oferta la intermediación financiera creció +4,6% interanual y lo mismo sucedió con electricidad, gas y agua (+2,3% interanual).

Los sectores con mayor contracción fueron: hoteles y restaurantes (-61,5% interanual) y otras actividades de servicios (-53,8% interanual).

Sin embargo, en ambos casos la caída se desaceleró en comparación con el segundo trimestre.

La construcción cayó -27,0% interanual (-50,2% en el segundo trimestre del 2020) y transporte y comunicaciones se contrajo un 21,7% interanual. La Industria bajó 5,3% interanual (vs. -21,0% en 2º trimestre 2020) y del comercio cayó 2,1% interanual (vs. -17,3% en 2T20). Los Impuestos cayeron -10,1% interanual.

La canasta básica alimentaria aumentó 42,9%

La mayoría de los componentes de la demanda cayeron en forma interanual: el consumo privado bajó 14,7% interanual (vs. -22,3% en 2T20), la inversión se contrajo 10,3% interanual (vs. -38,3% en 2T20) mientras que el consumo público cayó 6,5% interanual (vs. -8,8% en 2T20).

Por su parte, un informe de la CEPAL indicó que América Latina y el Caribe tendrá una caída del 7,7% en 2020, pero crecerá un 3,7% en 2021, más por rebote estadístico ya que no alcanzará los niveles de 2019.

Este estudio de la CEPAL, que fue presentado por la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, indicó que América Latina será la región más golpeada del mundo por la crisis del covid-19.

Advirtió que ya en la década anterior mostraba un bajo crecimiento y que en 2020, por la pandemia, enfrenta la peor crisis en 120 años.

La CEPAL señaló que la crisis podría ser superada recién en 2024.

“La dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos. Avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo requiere de una transformación productiva hacia sectores ambientalmente sostenibles, que favorezcan la generación de empleo y la innovación tecnológica”, señaló Alicia Bárcena.

Se estima que América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6,5% este año y se expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021.

MRM CP