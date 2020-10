Pese a la volatilidad, economistas revisaron a la baja la inflación esperada y la caída del PBI

Los analistas privados consultados por el Banco Central revisaron a la baja las proyecciones de inflación y tipo de cambio para este año, y también redujeron la caída prevista en la economía.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado de septiembre difundido ayer por la entidad monetaria, la inflación estimada a diciembre de 2020 es de 36,9%, mientras que proyectaron una contracción en la actividad económica de 11,8% por el impacto de la cuarentena por el coronavirus, pero avizoran un inicio de recuperación a partir del tercer trimestre.

Además, los 42 participantes de la encuesta realizada entre el 28 y 30 de septiembre calcularon un dólar mayorista promedio de $83,8 para fin de año.

La expectativa de inflación anual es 0,9 puntos porcentuales (p.p) inferior a la del sondeo de agosto.Para septiembre, los analistas pronosticaron una inflación de 3 %, lo que significa una disminución de 0,3 puntos frente al REM anterior. De confirmarse esa cifra, se evidenciaría una aceleración con respecto a la inflación de agosto que fue de 2,7%. El sendero para los meses siguientes muestra una tendencia alcista pero con guarismos inferiores al sondeo previo: octubre 3,5% (-0,2 p.p); noviembre 3,8% (sin cambios) y diciembre 4% (-0,2 p.p).

Anual. La perspectiva inflacionaria para los próximos 12 meses se ubica en 50,5% interanual, lo que implica una reducción de 0,6 p.p en relación al relevamiento anterior.

La estimación de retracción de 11,8% anual representa un recorte de 0,3 p.p respecto al cálculo anterior. Superada la etapa más estricta de la cuarentena que impactó mayormente en el segundo trimestre del año cuando la economía se derrumbó 16,2% contra el primeros tres meses, y se desplomó 19,1% interanual según las cifras informadas por el Indec, los analistas vislumbran que el PBI en el tercer trimestre evidencie una expansión de 9,8% comparado con el lapso abril-junio, lo que representa una mejora 1,1 p.p respecto al pronóstico relevado en la encuesta previa.

No obstante, la expectativa de crecimiento para el último trimestre de 2020 y el primero de 2021 reflejan un ritmo menor al esperado anteriormente.

Para el cuarto trimestre de 2020 predicen un repunte de 4%, que está 1,2 p.p por debajo de lo que previsto en la medición de agosto. Para el primer trimestre de 2021 auguran un incremento de 1.3%. Para el año 2021 esperan un rebote del PBI de 5,1%, que significa 0,5 p.p menor al REM anterior, y para 2022 vaticinan un crecimiento de 2,5%.

Los analistas proyectan que el tipo de cambio nominal promedio alcance $ 83,8 por dólar en diciembre 2020 ($ 0,5, por debajo del REM anterior) y $ 121,5 a fines de 2021. Así, la variación nominal para 2020 es de 39,9% interanual, y alcanza al 45,0% para 2021.

Se mantiene la expectativa de déficit fiscal primario para 2020 en $ 2.000 miles de millones, en tanto que el rojo proyectado para 2021 se reduciría a $ 1.785 miles de millones.

Guzmán y los coronadólares

En medio de una escalada de dólar paralelo, el presidente Alberto Fernández respaldó al ministro de Economía, Martín Guzmán, durante un acto en Ezeiza, durante un acto de entrega de viviendas de Procrear.

Los rumores de cambios en el Gabinete estuvieron a la orden del día en medio de la tensión cambiaria, con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, como eje. Pero en el Gobierno negaron cambios en el equipo económico, en medio de una visita del Fondo Monetario que termina el domingo.

El apoyo de Fernández a Guzmán fue público. “Hoy necesitamos a todos. No perdamos nuestro tiempo en disputas que no existen. No perdamos nuestro tiempo en divisiones que no necesitamos”, remarcó.

El dólar blue alcanzó sobre el cierre de la semana un nivel récord de $ 167 y con una brecha en 116%, que es la máxima desde la vuelta de la democracia.

“Conocí a un ministro de Economía que pensaba exactamente lo mismo que yo”, sostuvo el mandatario, que destacó la negociación de deuda externa. “Cuando hablé con Martín por primera vez, vimos un escenario muy complejo. Muy difícil. Pero estábamos dispuestos a renegociar todo, pero sin postergar a los argentinos”.

Tras el acto, el Presidente y el ministro compartieron un almuerzo con intendentes, donde también estuvieron presentes la titular de Anses Fernanda Raverta, la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Allí, Guzmán habló de la recuperación pospandemia y evaluó que, una vez superado el virus, habrá dólares a nivel mundial en busca de inversiones, la esperanza de los países emergentes que hoy ven un proceso inverso, de fly to quality. Los presentes los bautizaron coronadólares mientras que el mercado se pregunta cómo pasar la pandemia.

* Patricia Valli