El riesgo país volvió a bajar y sigue en niveles mínimos de 2019

El riesgo país se ubicó en 850 puntos básicos ayer, lo que generó entusiasmo en el Gobierno. De esta manera el índice que elabora el JP Morgan bajó 1,3% en la jornada de ayer y continúa en mínimos desde 2019.

De la mano, los bonos soberanos cerraron con mayoría en alza, impulsadas por el Bonar 2041 con un 2,1%, el Global 2028 2% y el Global 2041 1,7%.

A su vez, en la plaza local el S&P Merval se hundió un 2,5%, debido a una toma de ganancias luego de registrar en la rueda del jueves un máximo histórico medido en dólares. Las acciones registraron ayer caída generalizada en el panel líder local, pero destacaron Transener con una baja del 8,1%, BYMA 5,4%, Aluar 4,8%, Banco Macro 4,7% y Telecom 4,3%.

Por otro lado, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street terminaron con mayorías a la baja, con Central Puerto y Bioceres con un 3,3% cada una, Banco Macro 3,1%, y BBVA 3%. Cerraron con subas Mercado Libre, Despegar, Loma Negra y Edenor.

En cuanto a los tipos de cambio, el dólar blue escaló $ 15 y cerró a $ 1.135, una suba diaria de 1,36%, valor cercano al que tenía a mediados de mayo. La divisa paralela registró su mayor caída semanal en ocho meses, al acumular una baja de $ 55. Por su parte, el MEP cotizó a $ 1.130,2, una caída del 0,5% y el CCL a $ 1.159, una baja del 0,6%.

El Banco Central compró ayer US$ 129 millones en el MULC y esa cifra ascendió a US$ 476 en la semana.

Así, las reservas internacionales brutas de la máxima autoridad monetaria finalizaron en US$ 29.839 en la última rueda.

Las arcas del Central sintieron el jueves el impacto del último pago del año al FMI por unos US$ 798 millones, los activos cayeron

US$ 754 millones y cerraron ese dia a US$ 29.677. Esta baja se dio a pesar de los US$ 194 millones que compró en la rueda.

Desde el Ejecutivo apuestan a seguir con la acumulación de reservas en la segunda etapa del blanqueo, que va desde hoy hasta febrero de 2025, con alícuota del 10%; y la tercera, que se extenderá hasta mayo, con impuesto del 15%.

Criptoactivos. A nivel global, se destacó la escalada del 12% del bitcoin en la semana. Superó por primera vez los US$ 77 mil. “Algunos miembros de la comunidad ven con buenos ojos la victoria de Donald Trump, con el cambio de las autoridades regulatorias que traerá aparejado”, analizó Julián Colombo, CEO Bitso Argentina.