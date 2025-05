Roberto Cachanosky: "El Gobierno está empleando un 'plan platita' en dólares"

Tras las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que declaró que el Gobierno está trabajando en una desregulación para el uso de dólares “sin explicaciones", el economista Roberto Cachanosky aseguró que se trata de “un plan platita en dólares”. “Si no aumenta la oferta de bienes y servicios en la misma proporción, vamos a tener un proceso inflacionario en dólares”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Roberto Cachanosky es economista, consultor, editor del Informe Económico Semanal y director del sitio Economía para Todos, además columnista de diferentes medios. Es autor de libros como “Economía para Todos“, "El síndrome argentino” y "Por qué fracasó la economía K”. Hace unos días expresó en la red social X su rechazo a los dichos del asesor presidencial Daniel Parisini —conocido como “el Gordo Dan”—, quien pedía al Presidente cancelar a algunos periodistas. “LLA persigue a los opositores igual que el kirchnerismo. No me vengan con que es esto o el kirchnerismo. Son lo mismo”, escribió. La respuesta fue la usual: el Gordo Dan pidió cárcel para él.

En tu intercambio con Parisini, vos dijiste: “Si este impresentable, que cobra un sueldo de los impuestos que paga la gente, no sale eyectado del Gobierno hoy, es porque Milei piensa igual que él”. Y no solo no salió eyectado, sino que en tiempos de motosierra contra el déficit fiscal, se supone que la estructura de Comunicación del Gobierno cada vez es más grande. El vocero presidencial maneja 250 empleados con un presupuesto de 30.000 millones. Paralelamente, es mentira que no haya publicidad pública, porque las empresas del Estado, como por ejemplo YPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, dirigen sus recursos a los medios “amigos”. Incluso, Parisini ha planteado ser parte del brazo armado de las redes sociales —palabras Parisini. No solamente son iguales al kirchnerismo respecto de la persecución, sino también en la creación de medios personales y propios.

Sí. Antes el kirchnerismo tenía “6-7-8”, más alguna otra cosa. Ahora, estos lo tienen repartido. No voy a dar el nombre de los periodistas, pero todos los conocen. Milei habla de “periodistas ensobrados”, pero yo creo que los ensobrados son esos que le rinden una pleitesía fenomenal. El dólar puede estar volando y se ponen a hablar de lo bien que le fue en el viaje al Vaticano a Milei. Ya da asco. Yo no soy periodista, pero circulo por el mundo de los medios desde la década del ochenta, y nunca vi tanto arrastre de algunos periodistas, no todos, obviamente. Ahora, a los que no le rinden pleitesía, hay que odiarlos, dice Milei.

Lo de este “Gordo Dan” no es una iniciativa de él, es algo que lidera Milei. Eso es claro. Es más, yo lo he hablado muchas veces con él cuando me llamaba los sábados a la tarde, y le decía: “Estás creando un grupo de fascistas que atacan a todo aquel que piensa diferente”. Él me decía que lo estaba analizando con su psicóloga. La realidad es que la psicóloga falló, o él es irrecuperable. Pero lo cierto es que los seguidores de él quieren ser más papistas que el Papa, entonces son más violentos, y vos no sabés dónde puede terminar esto.

Me parece que claramente allí hay una estrategia creada previamente a la elección presidencial en la palabra "RT", cuando X era Twitter, que Milei siempre repetía: “No, no es un RT, yo retuiteé”. Él, retuiteando, logra darle visibilidad a una cantidad de cuentas y luego las utiliza para tirar la piedra, pero no ser el responsable de ellas. Desde el punto de vista del derecho es absolutamente discutible, porque los medios de comunicación somos responsables de lo que publicamos que dicen terceros. Por lo tanto, si somos responsables de lo que dicen terceros, también tendrían que serlo aquellos que reproducen en una red social un mensaje de un tercero.

Vos sabés que ellos sostienen que el insulto es libertad de expresión.

Exacto, pero está en contra del Código Penal. No solo de la Argentina, sino de todas partes del mundo. Creo que la cuestión de fondo es que ellos consideran que la ley no tiene peso.

“La ley soy yo”.

Exactamente. Finalmente, el dólar se está estableciendo en la mitad de la banda, que lo que la mayoría imaginábamos que resultaba lógico que pudiera ser. Esto sería hasta bueno para el gobierno argentino. ¿Cuál es tu opinión?

Se recuperó porque el Banco Central volvió a emitir para financiar al Tesoro. Esto es algo que no se conoce en general, pero las forma de emitir para financiar al Tesoro son dos distintas. Una es lo que se llaman adelantos transitorios: el Banco Central emite y el Tesoro le dice que en algún momento le va a devolver la plata. El otro es la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro. Ahí se mandaron más o menos unos 12 billones de pesos de emisión —o de transferencia de utilidades al Tesoro— el día 25 de abril emitieron ese dinero. Para que tengamos una idea, es más o menos un aumento del 10% de la base monetaria en un solo mes. Ahora, si vos tenés una utilidad en el Banco Central, lo que hacés es vender el activo en el cual creció el valor, en la proporción necesaria para transferirle al Tesoro. Si el Banco Central le tiene que transferir 12 billones de pesos de utilidades, vende activos por el equivalente a 12 billones de pesos y se los manda al Tesoro. No los emite. Las utilidades no se transfieren con emisión, se transfieren realizando la ganancia.

¿Esas ganancias son por diferencia de cambio?

Son por aumento en el valor de los bonos, por ejemplo. Si aumenta el valor del bono y le quiero dar al Tesoro esa utilidad, ¿cómo hago? Vendo bonos por el equivalente a la ganancia que le tengo que transferir, los vendo en el mercado, me dan los pesos y le transfiero los pesos al Tesoro, sin necesidad de emitir. Por eso tuviste un movimiento más o menos importante en el tipo de cambio en los últimos días.

“El cepo se levantó para las personas físicas, pero no para las empresas”, indicó Cachanosky.

Por una cosa o por la otra, se termina estableciendo en la mitad de la banda, lo que implica una devaluación respecto de la cotización original de más del 10%.

Sí, más del 10%. En general, se dice que se levantó el cepo. El cepo no se levantó. Se levantó solo para las personas físicas, pero no para las empresas. Si vos sos exportador, estás obligado a traer los dólares y venderlos en el mercado interno. Suponete que esa restricción no existiera, como no existe en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón o en Brasil y traes tus dólares los traés a la Argentina, los traés en parte o no los traés. Si decidís no traerlos, ¿cuál sería el tipo de cambio de mercado real si no existiese esa obligación de los exportadores de traer los dólares a la Argentina? Juego guita a que seguro sería el tipo de cambio más alto.

Sí, pero independientemente de eso, la cuestión de fondo es que conociendo que la liberación del cepo fue parcial, la opinión de la gente más razonable es que iba a quedar en el medio de la banda. Con este sistema como fue anunciado, los economistas analizaban esto, no si fuera totalmente libre. Esa no era la discusión, porque no era totalmente libre, era una liberación parcial. En esa liberación parcial, termina estando en 1.200, la mitad entre 1.000 y 1.400 e implica una devaluación del 10%. Me gustaría que nos dijeras cuántos millones de dólares son esos 12.000 billones de pesos que el Banco Central le transfirió al Tesoro. ¿Están calculados como billones norteamericanos o como billones latinos?

No, son 12 billones argentinos. A 1.200, da 1.000 millones de dólares, más o menos.

¿Eso representa un 10% de la base monetaria?

Un 9 o 10% de la base monetaria, concretamente.

Elizabeth Peger: Le quería consultar acerca del plan de remonetización que está planteando el ministro de Economía, Luis Caputo. Ayer planteó la idea de que la gente saque los dólares del colchón para comprar sin dar ningún tipo de explicación. ¿De qué puede tratarse esto? Algunas analistas y tributaristas plantean el peligro de situaciones de lavado de dinero detrás de esto. ¿Cuál es el propósito?

La idea no me parece mal en términos de que la gente pueda transar en la moneda que se le dé la gana. Ahí hay un problema, y es que lo que ellos están proponiendo es una especie de blanqueo de hecho, y tienen que ir al Congreso. Eso, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista estrictamente económico, supongamos que la gente, en un ataque de delirio, empieza a sacar los dólares del colchón para comprar la licuadora, como pretende Caputo. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a haber un aumento en la oferta monetaria, porque hasta ahora tenemos la base monetaria en pesos, pero si le agregamos dólares, vamos a tener una base monetaria compuesta por pesos y dólares. ¿Qué pasaría ahí? Si no aumenta la oferta de bienes y servicios en la misma proporción, vamos a tener un proceso inflacionario en dólares. ¿Qué podría hacer el Gobierno para que no le suban los precios? Podría abrir más la economía, importar más bienes. Pero sin reforma estructural y sin reforma impositiva, van a mandar a la quiebra a medio país. Entonces, la idea no es mala, pero guarda con la secuencia con la que toman las medidas. Tampoco es un tema menor cómo lo implementan jurídicamente.

A lo que va Elizabeth es que hay una preocupación con el consumo. En lugar de estar preocupados por la inflación, están preocupados con el consumo.

EP: Si, revelan dos preocupaciones. Por el consumo, porque es una de las cuestiones que no logran recomponerse, a pesar de los datos de mejora de actividad, y, por el otro lado, el tema reservas. Me parece que ahí también hay una luz de mucha preocupación del Gobierno. Llama la atención tanto empeño de Caputo en plantear esto.

Están intentando una reactivación al estilo keynesiano. Lo curioso es que ni siquiera leyeron historia. Al largar dólares, que pueden venir de Estados Unidos, de debajo del colchón, de donde sea, van a tirar una avalancha de dólares al mercado y van a generar presión inflacionaria. Allá por el siglo XVII, cuando los españoles empiezan a descubrir las minas de plata y de oro, empiezan a mandar el oro y la plata a España. Pero como la oferta de bienes era constante, hay una inflación en oro en España primero y después en Europa. Entonces, tuvieron la inflación en oro. Esto es como si Caputo dijera: “Mandemos todas las carabelas para Estados Unidos a buscar los millones de dólares que están depositados y traigámoslos para acá”. Va a tener un problema inflacionario inevitablemente.

La cuestión de fondo es que están tomando una medida que es contraria al cuidado de la inflación, que es que, si la inflación es un tema exclusivamente monetario, si no hay dinero, podemos secar la plaza y, por lo tanto, la inflación baja. Están priorizando algo que en líneas generales todos los gobiernos hacen: “anabolizar” el consumo en época de elecciones.

El Gobierno está empleando un plan platita en dólares.

TV/fl