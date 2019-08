El transporte de caudales se renueva y coloca a la información en el centro

El avance de los medios de pago electrónico y la irrupción de las nuevas plataformas para abonar desde una app harían suponer que el negocio del transporte de caudales está pronto a entrar en crisis. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. “Se trata de una industria que puede estar amesetada, pero que mantiene una altísima rentabilidad. Hace poco la estadounidense Brink’s compró Maco en Argentina, otra empresa transportadora, en más de 200 millones de dólares. Esto te da la pauta de que es un mercado con larga vida”, describió a PERFIL Néstor Morena, consultor especializado en el rubro.

Al dato señalado por Morena se podría agregar que Grupo Gire, propietario de Rapipago, meses atrás lanzó Ducit, su propia marca de camiones blindados, otro hito que denota que la rueda sigue girando.

Más allá de fusiones y aparición de nuevos jugadores, el principal cambio que tuvo el sector en los últimos años tiene que ver con cuál es el foco de los clientes. “El tema de la seguridad del traslado es algo que ya está superado. Hoy lo que más busca un cliente es integración. Quiere saber qué está pasando con su dinero”, explicó a PERFIL el subdirector de Sistemas y Tecnología de Brink's, Douglas Sarmiento. Esta compañía y Prosegur son los dos principales jugadores del mercado.

El costo de mover el efectivo en tiempos de tasas altas y más pago electrónico

Para describir este cambio, Sarmiento afirmó: “Es lo que llamamos logística de la información. El cliente quiere saber si nosotros ya fuimos a buscar su dinero, si ya hicimos el recuento, si se depositó. Busca que se le informe al cierre de cada proceso. Tenemos clientes que hacen cierres diarios y necesitan saber cómo dan sus saldos y muchas veces tienen que esperar hasta el fin del día. Con las últimas innovaciones podemos ir informándoles de una forma mucho más frecuente y online estas finalizaciones de procesos”.

A modo de resumen, Sarmiento describió: “Yo puedo afectar el negocio de mi cliente si no le doy información de lo que está pasando”.

Tal es la centralidad que se le otorga en el rubro al seguimiento de lo que pasa con el dinero desde que sale hasta que llega, que empresa más nueva del sector, Ducit, apuesta a que su modelo sea “disruptivo”, precisamente, por el manejo de los datos que ofrece a quien contrata el servicio. “Hemos realizado una alianza con SAP para controlar todo el proceso productivo con sus herramientas. Con la incorporación de SAP Leonardo gestionamos la información en tiempo real, tanto de los camiones como de las máquinas, utilizando inteligencia artificial”, explicó la compañía en un comunicado en el que se presentó el producto.

Innovación. Douglas Sarmiento explicó a PERFIL que desde Brink’s se están enfocando en la automatización de procesos de carga de datos que antes eran manuales. En se sentido, se refirió a la facilidad para encontrar recursos humanos de calidad en el país a la hora de encarar tales procesos: “La mano de obra que se encuentra en Argentina es muy calificada y está a la vanguardia. El país tiene bases muy sólidas para crecer en renovación tecnológica y digital. Hay recursos calificados”.

Respecto al porqué la seguridad en el traslado se considera una cuestión casi saldada, el ejecutivo consideró: “La tecnología ha ayudado muchísimo, porque hoy sabemos dónde está el camión con el GPS, tenemos soluciones internas que habilitan o no a abrir las bóvedas. Yo tengo un sistema integrado con las rutas y sé si hay un camión en una parada en la que tiene que estar y si puedo habilitar o no la parte mecánica del vehículo para que se abran o no las puertas. Hay una rastreabilidad permanente de principio a fin”.

JPA EA