Se acercan las fiestas de fin de año, y además de "surfear" las olas de no colapsar con el burnout de estas fechas, los argentinos comienzan a planificar sus compras para llenar el arbolito. Aunque es posible que particularmente este año deban controlar más los gastos.

Un estudio reciente de Focus Market para Naranja X mostró que los argentinos financian las compras de fin de año en su mayoría usando tarjetas de crédito.

De hecho, el 52% aseguró financiar las compras con crédito, el 26% espera cobrar el aguinaldo, el 13% paga con el rendimiento de cuentas remuneradas y el 9% usa sus ahorros.

“El bolsillo navideño además de estar a la expectativa de aprovechar promedios las combina con financiamiento en cuotas sin interés", xpresó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market. Y agregó que el crédito al sector privado hogares se incrementa en términos reales y los argentinos se animan a hasta 18 cuotas sin interés. "Las compras navideñas encuentran en la previa una situación de mejoría muy lenta del poder adquisitivo de los argentinos”, señaló el economista en el informe.

Y completó: "En un contexto donde la corrección de los precios relativos de la economía impulsa al alza el precio de los servicios, los argentinos tienen una menor disponibilidad para la compra de bienes, pero lo suplen con mayor disponibilidad para el acceso al crédito y a la espera de aprovechar ofertas, promociones y descuentos en el mercado", concluyó Di Pace.

Justamente, para trazar un camino con ofertas y descuentos de todo tipo, acá les ofrecemos un rally de ofertas por banco y /o billeteras digitales, para comprar con inteligencia y potenciar el ahorro.

BBVA

Los descuentos el BBVA en la previa a Navidad

* 12 y 13 de diciembre: Exclusivo QR desde App BBVA

Indumentaria y juguetería en locales adheridos

30% de reintegro (con tope 50k x vigencia ) y 6 cuotas sin interés.

20% de reintegro adicional si cobras el sueldo en BBVA (Tope 30k x vigencia)

Beauty : Rouge / Rouge Maison / Beauty 24; Farmacity / Simplicity / Get the look

20% de reintegro (tope 30k)

20% Adicional si cobras tu sueldo en BBVA (Tope 30K)

Hogar: 18 cuotas sin interés en Simmons

Electro: Del 10 al 13 de diciembre:

18 cuotas sin interés en Frávega en productos seleccionados

18 cuotas sin interés hasta el 31/12 en Samsung, Newsan, diggit, Multipoint, Whirlpool, JBL, On City, Megatone, Casa del Audio, Musimundo, Motorola, Noblex y Coppel en productos seleccionados

En las fechas que rodean la Navidad, habrá promociones exclusivas en Shopping

Del 21 al 24 de diciembre - Exclusivo QR desde App BBVA

30% de reintegro (Sin tope) y 6 cuotas sin interés / Marcas adheridas en los mejores shoppings.

Especial Super

Para quienes cobran su sueldo en BBVA:

15 y 16 de diciembre en Carrefour. Exclusivo QR desde App BBVA / 25% tope 20 mil por usuario

Banco Ciudad

Beneficios especiales en locales de moda, accesorios, perfumerías, librerías y jugueterías, que incluyen descuentos de hasta un 30% y 12 cuotas sin interés.

Miércoles 11 y jueves 12 de diciembre, los clientes tienen beneficios exclusivos en locales adheridos de Galerías Pacífico, accediendo a 12 cuotas sin interés y hasta un 30% de descuento, que permite ahorrar hasta $50.000 por compra. Se brindará 20% de descuento en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard del Ciudad, con tope de $40.000 por compra, más un 10% adicional para clientes del segmento Plan Sueldo y Jubilados abonando con QR MODO a través de la App móvil del Ciudad o billetera Buepp, con tope de $10.000 por compra.



El miércoles 18 y jueves 19 de diciembre, el beneficio de 12 cuotas sin interés y hasta un 30% de descuento, que permite ahorrar hasta $50.000 por compra, se extenderá a distintos rubros, que incluyen numerosas marcas de moda, accesorios, perfumerías, librerías y jugueterías. Estas tiendas contarán con 20% de descuento en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito Visa y Mastercard del Ciudad, con tope de $40.000 por compra, más un 10% adicional para clientes del segmento Plan Sueldo y Jubilados abonando con QR MODO a través de la App móvil del Ciudad o la billetera Buepp, con tope de $10.000 por compra. Algunas de las marcas adheridas son: Dexter, Stock Center, Grimoldi, XL, Portsaid, Ver, Yagmour, Devre, Maxcowens, Ted Bodin y La Martina, de indumentaria; jugueterías como Somos los Juguetes, Giro Didáctico y Compañía de Juguetes; las perfumerías Juleriaque y Rouge; y las librerías Ateneo, Yenny y Cúspide.

Banco Columbia

Jugueterías: del 16 al 18/12, 30% de ahorro tope de reintegro de $10.000 por cuenta

Restaurantes y Fast food: el 24/12/2024 y 31/12/2024, 30% de ahorro tope de reintegro de $20.000 por cuenta

Vinotecas: del 16 al 24/12/2024, 30% de ahorro Tope de reintegro de $ 20.000 por cuenta

Además, la entidad bancaria estará presente en diferentes shoppings con una ruleta digital donde todos los visitantes participarán de sorteos, regalos instantáneos en el acto y gift cards por un valor de compra de hasta $30.000. Banco Columbia estará presente en los siguientes centros comerciales:

Shopping Soleil Premium Outlet: los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2024, de 16:00 a 22:00 hs

Nine Shopping: los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2024, de 15:00 a 21:00 hs

Alto Avellaneda Shopping: los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2024, de 16:00 a 22:00 hs.

Abasto Shopping: los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2024 de 16:00 a 22:00 hs

Sucursal Quilmes: los días 2 y 3 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs.

Sucursal Monte Grande: los días 4 y 5 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal San Martín: los días 9 y 10 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal Lomas de Zamora: los días 11 y 12 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal Lanús: el día 16 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal San Miguel: los días 23 y 26 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal San Justo: el día 27 de diciembre de 2024 de 9:30 a 15:00 hs

Sucursal Zárate: los días 27 y 30 de diciembre de 9:30 a 15:00 hs.

Banco Comafi

Ofrece las siguientes propuestas exclusivas a través de MODO

Indumentaria: 30% de descuento con tope de reintegro de $50.000 y 9 cuotas sin interés para clientes Comafi ÚNICO y 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 y cuotas sin interés para clientes de cartera general, en la siguientes marcas: Paula Cahen D´anvers, Dexter, Paruolo, Devré, Stock Center, Cristóbal Colón, Macowens, MOOV, Isabel la católica, Penguin, Compañia del sol, Rip Curl, Volco

Perfumería: 30% de descuento con tope de reintegro de $30.000 y 9 cuotas sin interés para clientes Comafi ÚNICO y 15% de descuento con tope de reintegro de $15.000 y 3 cuotas sin interés para los clientes de cartera general, en las siguientes perfumerías: MAC, Rouge, Beauty24, Farmacity, Las Margaritas.

Jugueterías: 30% de descuento con tope de reintegro de $30.000 y 6 cuotas sin interés para clientes Comafi ÚNICO y 15% de descuento con tope de reintegro de 15.000 y 3 cuotas sin interés para los clientes de cartera general, en las siguientes jugueterias: Cebra, Mono Coco, El mundo del juguete, Kinderland, Planeta BB, City Kids, Consentid2 y Apio Verde.

Banco Galicia

Fecha de la acción: 18 y 19 de diciembre,

Los clientes Galicia tendrán 25% de descuento y 30% los clientes Éminent

Aquellos que perciben haberes con el banco tendrán:

30% de descuento

y será de 35% para los clientes Éminent

A estas dos propuestas, se suma:

un 10% con Tope de $20.000 de MODO y

y las 12 cuotas sin interés en las marcas adheridas y los shoppings seleccionados.

Banco Provincia de Buenos Aires

Especial Navidad en comercios de cercanía

30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés, los viernes 13 y 20 y los sábados 14 y 21, pagando con tarjetas de crédito Visa y MasterCard. Tope de reintegro de $18.000 por transacción. La promoción incluye compras presenciales, online y/o telefónicas en locales adheridos.

Disponible en comercios adheridos de: indumentaria, casas de deportes, ópticas, librerías comerciales y de texto, farmacias y perfumerías, jugueterías y bicicleterías.

Provincia Compras

Hasta 12 cuotas sin interés en productos de toda la tienda, del martes 10 al miércoles 12, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

En la plataforma de ventas online de Banco Provincia se pueden comprar artículos de: tecnología, electro, hogar, juguetería, moda, deportes, calzado, salud y belleza, construcción, entre otros.

Especial Supermercados con Cuenta DNI

25% de descuento en las cadenas de supermercados adheridas los lunes 23 y 30 de diciembre, con tope de reintegro de $10.000 por día.

Habitualmente, ese tope se aplica a las dos jornadas de descuento en supermercados, pero para ampliar la capacidad de compra de las familias en la previa de Nochebuena y Año Nuevo, en diciembre será por jornada. De esta manera, quienes aprovechen el descuento en ambos días podrán ahorrar hasta $20.000 en el mes.

Naranja X

- Especial Indumentaria y Shoppings: del 21 al 24 de diciembre, 30% OFF y 5 cuotas sin interés pagando con la tarjeta de crédito Naranja X. Sin tope de reintegro.

- Especial compras online: hasta 14 cuotas cero intereses, con tarjeta de crédito Naranja X. Incluye indumentaria deportiva, tecnología y electro hogar.

- Cuotas sin interés para aprovechar durante todo diciembre: con tarjeta de crédito hasta 12 cuotas en Electro; hasta 6 cuotas en Indumentaria deportiva; y hasta 12 cuotas en artículos de Cuidado personal.

Santander

Este diciembre, Santander presenta una propuesta integral con los mejores beneficios para disfrutar las fiestas:

• Supermiércoles de Navidad: Durante todos los miércoles del mes, los clientes Santander podrán disfrutar de hasta 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, exclusivo pagando con MODO. El miércoles 18 de diciembre se realizará un Especial Súper Miércoles de Navidad, con un 25% de ahorro para la cartera general y 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés en las principales marcas y shoppings del país.

• Especial Women Navidad: El viernes 20 y sábado 21 de diciembre, las clientas adheridas a Women accederán a un 35% de ahorro y hasta 15 cuotas, pagando con tarjetas Santander Visa.

• Especial Electro Navidad: Del 21 al 24 de diciembre, disfrutá de hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de las mejores marcas de electrodomésticos y tecnología.

• Supermercados: Aprovechá para llenar el changuito para las fiestas con hasta 30% de ahorro y un tope de reintegro de $20.000 por supermercado en Jumbo, Disco, Vea, Día, Coto, Carrefour y Changomás.

• PedidosYa Plus: Si olvidaste alguna compra de último momento, aprovechá hasta 30% en tus pedidos.

• Combustible: Si sos Select llená el tanque los días jueves y obtené un 30% de ahorro en YPF, pagando a través de su app, con un tope mensual de $20.000.

• Fines de semana de Deporte con Modo: Disfrutá de 25% de ahorro en OpenSport y Trip.

• Gastronomía con Dining: Reservá tu mesa y celebrá en familia con un 25% de ahorro todos los días, sin tope de reintegro, en restaurantes adheridos a Dining.

• Sorpresa Santander: Te esperan fechas exclusivas con marcas destacadas en el programa Sorpresa, con descuentos de hasta el 40%. ¡Estate atento! Te estaremos comunicando las sorpresas durante la semana.

UALA

Moda e Indumentaria deportiva:

Marcas adheridas: Ver, 47 Street, Paula Cahen D'anvers, Penguin, Equus, Luz de mar, Dexter, Moov y Stock Center.

30% de reintegro pagando con tarjeta de crédito Ualá (tope mensual por usuario y marca: $30.000). Sábados y domingos del 7 al 22 de diciembre.

Librerías y vinotecas:

Marcas adheridas: Yenny, El Ateneo, Tematika, Estación libro, La boutique del libro y Beer Market.

20% de reintegro pagando con tarjeta de crédito Ualá (tope mensual por usuario y marca: $10.000). Sábados y domingos del 7 al 22 de diciembre.



