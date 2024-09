El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, ingresó al salón del porteño Alvear Palace Hotel flanqueado por el presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, y precedido por el exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. Allí lo esperaba un selecto grupo de empresarios invitados por la Fundación Mediterránea, entre los que se destacaron el dueño de la Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, y su hija, directora de la Bodega URQO y casi única representante femenina en el evento, Dolores “Loli” Urquía; el líder de los laboratorios Bagó, Sebastián Bagó; y el jefe de Richmond, Marcelo Figueiras. Cómodo, habló casi una hora y se quedó unos 15 minutos más, a pesar de haber acusado una reunión en Casa Rosada. El círculo rojo lo adoptó como un hijo predilecto, en un Gobierno que le sienta bien.

El establishment puso en el exjefe del Banco Central su apuesta por patear el tablero y empezar una partida nueva, tenga logro total o parcial el plan económico de Javier Milei. El éxito de Sturzenegger es más importante que el destino del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. Así lo entienden los dueños de las empresas más poderosas del país, incluso de aquellos sectores que en la actualidad están navegando en ríos con agua tormentosa, como la industria, la construcción y el comercio.

Sturzenegger habló por más de una hora con los empresarios que reunió la Fundación Mediterránea

No fue raro que el ministro desregulador haya presentado frente a los patrones empresarios los detalles de la reforma laboral, que el Gobierno pondrá en marcha para flexibilizar el régimen de despidos y detonar el poder sindical. “Hay un artículo en ley bases que lleva el título de Fondo Sistema de Cese y básicamente que dice que las partes conveniantes pueden salirse de la Ley de Contrato de Trabajo en lo que hace al diseño de la relación laboral con el trabajador, en particular a lo que hace al tema de despidos. Es un tema bastante medular de la relación laboral. Las multas y las indemnizaciones generan una incertidumbre laboral, sobre todo para las pymes”, señaló el ministro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante empresarios, Sturzenegger defendió el veto de Milei para el aumento de la jubilaciones

En concreto, adelantó que en la reglamentación -“que esperemos que salga esta semana”, dijo- las partes podrán “diseñar el esquema que quieran, con las flexibilidades que quieran” en el contexto del convenio colectivo de trabajo. “Ya sea a nivel empresa grande, mediana o chica; por territorios; por un sistema nuevo de fondo, de seguro, etcétera. No dice nada el Gobierno cómo deben hacerlo”, destacó Sturzzenegger. Pero aclaró que el Gobierno liberó a que, ante un desacuerdo del convenio firmado entre cámara y sindicatos, una empresa pueda decir “chau, chau, yo no participo”. La misma potestad tendrá un trabajador. Esta medida surgirá en medio de una crisis de despidos masivos y debilidad del sector sindical.

El contrapunto por las importaciones

“El trabajo que está haciendo Federico es fundamental. Por ahora el rumbo de la economía es correcto y el ajuste fiscal es clave, pero era muy necesario reformar al Estado. Lo único que está en discusión es el ritmo de desregulación. Para muchos, incluso, debería ser más rápido”, le confesó a PERFIL uno de los empresarios más importantes del país, que prefirió el off the record para evitar dar explicaciones por el contundente respaldo y el efecto negativo en las cuentas de su empresa ante la recesión económica.

El que levantó una voz disonante en el clima amistoso de la Fundación Mediterránea fue Figueiras, quien destacó “la gran tarea” desreguladora, pero preguntó si se estaba teniendo en cuenta “los beneficios que tienen algunos países que cuentan con grandes escalas y otras realidades sociales a la hora de exportar”, en el marco de la apertura de importaciones que el Gobierno implementó para bajar la inflación. “Imaginate si viene Brasil y dice que por 20 años regala la leche para que cada chico argentino tenga su copa de leche gratis. ¿Qué hacemos, agarramos la leche?”, fue la respuesta que dejó el ministro, para justificar la libre competencia.

Luis Caputo pidió a los empresarios que "cumplan" y bajen los precios tras la reducción del Impuesto PAIS

“Ante la pregunta del regalo de la leche, respondí que depende. Si se acepta y se destruye la industria láctea, después sólo quedará una dependencia del país que regaló una vez”, aclaró, en diálogo con PERFIL, Figueiras. Y señaló que el sector productivo nacional reclama trazar un diseño estratégico que establezca “prioridades” en el sistema económico para “evitar espasmos”. “Teorizar en exceso puede poner en riesgo a la industria local. Estamos en condiciones de competir, pero con inteligencia. Tener energía, medicamentos, alimentos, etcétera, es estratégico. No es un cliché”, le respondió.

Dumping, Rocca y el crédito de la UIA

Sturzenegger aprovechó el contrapunto para enviar un golpe por lo bajo al Grupo Techint, que la semana pasada recibió un revés con la apertura de importaciones de acero, más allá de que en la multinacional argentina comandada por Paolo Rocca señalaron que ese efecto “es marginal”. “Nosotros tenemos industrias que tienen antidumping hace 40 años. Pucha, que les cuesta. Necesitan que los protejamos de la competencia. Yo creo que en el comercio cuando alguien vende más barato es una cosa buena”, disparó.

El ministro precisó: “Argentina es uno de los países con más antidumping del mundo ¿Cuál es el argumento para el dumping? Me venden barato, se destruye la industria local y después me rompen el tuge (sic). Ese argumento sólo tiene lógica si la industria de la que estamos hablando es monopólica a nivel mundial. Si vienen los chinos y nos destruyen la industria, desapareció y ponen el precio que quieren; pero, como hay competencia internacional, el argumento no tiene lógica”.

Javier Milei encabeza el Día de la Industria en la UIA mientras la actividad sigue sin mostrar mejoras homogéneas

Casi en paralelo, el presidente Milei había festejado en la Unión Industrial Argentina (UIA) el día de la industria, en medio de un malestar creciente de los dueños de las fábricas nacionales, aunque con un respaldo contundente a la reforma del Estado. “Le vamos a dar crédito a este Gobierno”, dijo el presidente fabril, Daniel Funes de Rioja. Varios de los integrantes de la entidad lo miraron cruzado, aunque hayan aplaudido el compromiso del jefe de Estado de quitar el impuesto PAIS de manera total en diciembre próximo.