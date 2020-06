Fernández dijo que no habrá ayuda para pago de aguinaldo: "El ATP es para cubrir sueldos"

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que el Gobierno no está previsto que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) sea destinado al pago del medio aguinaldo correspondiente a julio. "El ATP es para cubrir sueldos, no lo hemos pensado en ese sentido", dijo en la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"El ATP está destinado a sueldos, en principio", explicó el presidente. "No lo hemos pensado en ese sentido. Lo que más nos interesa del ATP es que le llegue a todos y por eso, lo hablamos con Axel y Horacio, buscamos un mecanismo para que todos puedan inscribirse y estén registrados para recibirlo porque muchas empresas que tienen personal no registrado no reciben consecuentemente el apoyo adecuado".

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción fue oficializado el 20 de abril a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 376. Este programa contempla la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La cantidad de esta prestación equivale al 50% del salario neto del trabajador en el mes de febrero, que en ningún caso será menor al salario mínimo, de 16.875 pesos en la actualidad (250 dólares), mientras que el máximo no podrá duplicar este monto.

