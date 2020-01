El FMI tras el encuentro con Martín Guzmán: "Fue una reunión positiva"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó hoy de "positiva" la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar la deuda por el acuerdo de apoyo financiero. Tras más de dos horas de negociaciones en Nueva York, Luis Cubeddu, jefe de la misión del organismo multilateral para la Argentina, dijo que se trató de una "reunión positiva".

En ese sentido, el FMI sostuvo que con el Gobierno se "empezaron a elaborar los pasos a seguir", tras el encuentro en que la Argentina empezó a renegociar la devolución de los US$ 44.000 millones que el organismo prestó al país. El acuerdo stand by, aprobado en junio de 2018, alcanzaba los US$ 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández aclaró que no pretende pedir los US$ 13.000 millones aún pendientes para desembolsar en el país.

Del encuentro, además de Guzmán, participaron el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu.

Economía apuesta por una relación 'corta' y sin condiciones con el FMI

El objetivo del gobierno argentino es refinanciar el préstamo que fue pactado inicialmente a dos durante la gestión de Mauricio Macri. Entre 2022 y 2023, Argentina deberá devolverle al FMI más de 46 mil millones de dólares entre capital e intereses, según el cronograma actual, por lo que buscará posponer esos vencimientos. Para analizar esa propuesta, el FMI había solicitado un plan económico y fiscal.

Según pudo saber PERFIL, la intención del Gobierno es estirar los plazos de pago en lugar de renegociar un plan de “facilidades extendidas”, que es el programa que suele ofrecer el FMI a los países que buscan recuperarse tras el salvataje inicial. Los objetivos que se manejan en el Palacio de Hacienda apuntan a mostrar las coincidencias con el Fondo, pero también evitar que el organismo dicte metas y objetivos de política.

La reunión de Guzmán con el FMI forma parte de la agenda de actividades del ministro en los Estados Unidos, donde el lunes mantuvo una reunión con medio centenar de inversores internacionales y representantes de bancos de inversión en la sede neoyorkina del Council of Américas.

En la actividad oficial del funcionario, tras el encuentro con inversores, se completó el lunes con una serie de reuniones con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A.G./ EA