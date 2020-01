La oposición propone un pacto para acompañar el proyecto de deuda

En medio de las negociaciones por el plan para reestructurar la deuda pública externa, Mario Negri, presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, confirmó este martes que la oposición votará este miércoles 29 de enero a a favor del proyecto de ley para renegociar el endeudamiento. No obstante, aclaró que lo harán si a cambio el Gobierno asume un "compromiso público" de que abordará en conjunto la problemática sobre el endeudamiento de las provincias con el Estado nacional.

"Queremos un compromiso público del Ejecutivo de que el tema de la deuda de las provincias con la Nación se va a abordar, que tenga un marco de previsibilidad", señaló Negri en diálogo con la prensa acreditada. En ese sentido, el diputado pidió: “No que tengamos, por un lado, la búsqueda de la solución al endeudamiento en dólares de la Nación y, por otro lado, que las provincias sigan con sus problemas de deuda".

Respecto al endeudamiento de las provincias, Negri consideró necesario tener “previsibilidad y no discrecionalidad”. “Hay señales que nos preocupan. Algunas provincias tienen acceso a ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y otras no. A algunas se les facilita prórrogas de deudas con la Anses, y a otras no. Y a algunas provincias no se las deja tomar deuda en pesos", explicó.

Las declaraciones del legislador por la provincia de Córdoba se dieron tras la reunión de una hora y media que tuvo lugar en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió a los gobernadores de Juntos por el Cambio (Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Horacio Rodríguez Larreta), líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio (el propio Negri y Alfredo Cornejo por la UCR, Álvaro González por el PRO y Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica), a la que se sumó también el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Sergio Massa se reunió Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Álvaro González, Mario Negri y Maximiliano Ferraro.

Al tomar contacto con la prensa, Negri ratificó el "compromiso de resolver el problema del endeudamiento" de parte de Juntos por el Cambio, pero señaló que tienen "preocupación por una serie de deudas que comprometen a provincias de todos los signos políticos". Es por eso que el legislador insistió en que el Poder Ejecutivo se pronuncie públicamente sobre el endeudamiento de las provincias, y que ese compromiso quede plasmado, ya sea en la propia ley o mediante otro acuerdo para dar “seriedad y previsibilidad".

"Quedamos en seguir conversando con el Presidente de la Cámara y también con el presidente del bloque Frente de Todos", dijo acerca de la respuesta al requerimiento que recibió de parte de los integrantes del oficialismo, quienes elevarán la consulta al Poder Ejecutivo.

En la misma línea, se había manifestado el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, durante una entrevista con LN+, en la que sostuvo que exigirán "que prorroguen las deudas en pesos" como lo hizo Axel Kicillof. "No queremos que las provincias queden a merced de látigo y billetera nuevamente como ya está ocurriendo", advirtió Cornejo y agregó: "Si con las deudas no le dan las mismas características que le dan a la Nación, vuelven a poner una vez más a las provincias de rehenes de esta situación".

En horas de la mañana, Negri ya había reunido en su despacho a los tres jefes provinciales y al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en pos de aunar una estrategia común para llevarle al oficialismo en la negociación sobre el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que envió Martín Guzmán al Congreso la semana pasada.

De esa primera reunión también formaron parte diputados y diputadas como Silvia Lospennato, Miguel Bazze, José Cano, Brenda Austin, Juan Manuel López, el senador Luis Naidenoff y funcionarios provinciales.

