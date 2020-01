Alfredo Cornejo tildó a Duran Barba de "inútil" y pidió: "Mauricio Macri debe quedarse callado"

La aparición de Mauricio Macri en un encuentro con militantes en Villa La Angostura recalentó la interna de Juntos por el Cambio. Referentes del radicalismo salieron al cruce del expresidente, quien responsabilizó a sus asesores por aconsejarle la toma de deuda. Luego de las críticas de Ricardo Alfonsín y Federico Storani, el exgobernador mendocino Alfredo Cornejo —uno de los que pelea por liderar la coalición opositora— le pidió al exmandatario que se quede "callado y sea prudente". Además, aprovechó para criticar a Jaime Duran Barba: "Es un inútil y sus contribuciones han sido bastante pobres".

"Macri no puede ser el líder de la oposición o el único líder. No puede ser porque Argentina necesita confiar en sus dirigentes y si él tomó la decisión de ir al FMI, no puede responsabilizar a sus subalternos, él la tomó en base a un proceso de deliberación en el cual el radicalismo no participó activamente, con lo cual se tiene que responsabilizar él. Los funcionarios los eligió Macri, debe hacerse cargo", expresó el ahora diputado nacional en diálogo con Terapia de noticias, ciclo que se emite por LN+.

El presidente de la Unión Cívica Radical se refirió a las declaraciones del expresidente en un acto que compartió junto a militantes y dirigentes de Cambiemos en Río Negro. Macri reconoció los riesgos de la deuda externa y apuntó a sus funcionarios por la crisis que se desató en abril de 2018. "Yo siempre les decía a todos: 'Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda'", comentó.

En el marco de la disputa por el liderazgo del principal espacio opositor, Cornejo le reconoció a Macri que "hizo una gran contribución a la coalición Cambiemos". Sin embargo, le aconsejó "quedarse callado y ser prudente" como lo hizo durante las últimas semanas desde que dejó el poder. "Su mayor contribución es la prudencia en estos tiempos. Este es el tiempo donde la luna de miel está a favor del Gobierno, cualquier gobierno merece su luna de miel, pero eso no quiere decir que no tenga que tener oposición. Pero no es él (Macri) la autoridad adecuada, porque contribuye al relato de Alberto y Cristina de que todo esto es culpa de la herencia", agregó.

Alberto Fernández le respondió a Macri: "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico"

"El miércoles vamos a tener que discutir la deuda y han querido instalar que la deuda es la que contrajo Macri, y la verdad es que es una deuda que va más allá de Macri, la que se va a negociar. Ellos construyen un relato que todo es culpa de Macri y desde el 2010 Argentina no crece. La aparición de Macri lo único que hace es contribuir al relato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner", ejemplificó el radical.

Tras la viralización del video del exjefe de Gobierno porteño, Jaime Durán Barba opinó que "Macri hizo lo que pudo" y sentenció: "Creo que él no va a irse de la política, pero no estoy seguro de que intente ser presidente otra vez". Consultado por sus declaraciones, Cornejo lo calificó de "inútil y provocador". "Es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri, el expresidente por lo menos se sometió a elecciones. Es un consultor que da opiniones y provoca. Su ego le juega una mala pasada, es un inútil. Sus contribuciones han sido bastante pobres. El expresidente es el que lo avaló y escuchó muchas veces su consejo por encima de toda la estructura política", concluyó.

DR