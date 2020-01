Carlos Heller: "El gobierno anterior tomó deuda de una manera irresponsable"

Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y dirigente político, participó del ciclo de entrevistas de Jorge Fontevecchia, Periodismo Puro. En el reportaje, Heller se refirió a la deuda externa del país, a cómo cree que será la negociación de plazos con los acreedores, y consideró que el gobierno de Mauricio Macri "tomó deuda de una manera irresponsable, con un cronograma de vencimientos tan irresponsable".

“Desde mi subjetividad, pienso que el gobierno anterior tomó deuda de una manera irresponsable con un cronograma de vencimientos tan irresponsable, que ni siquiera llegaron al 10 de diciembre de 2019. Eso es lo que los llevó a reperfilar”, sostuvo Heller.

Al respecto, opinó que la gestión del expresidente tomó antes de irse tres medidas que están “en las antípodas de lo que decían que vinieron a hacer”: “restablecieron la obligación de liquidar las exportaciones en un plazo de treinta días; pusieron el control de cambios más extremo de la historia, 200 dólares por mes para personas humanas y nada para personas físicas; y anunciaron la necesidad de reperfilar los vencimientos. Reperfilar quiere decir, traduciéndolo, que con el perfil actual la deuda es imposible de pagar”, dijo.

Consultado por cómo cree que será la negociación con los acreedores, situación que el presidente Alberto Fernández tiene la intención de resolver para el 31 de marzo, Heller consideró que la prioridad debería ser “el corrimiento de los vencimientos”, al que calificó de “indispensable”. “Aunque hubiera una quita, no se puede pagar de acuerdo con el cronograma definido de pago. El corrimiento de los vencimientos es condición sine qua non para la negociación. Luego, la baja de los intereses o la quita del monto del capital tienen el mismo efecto”, manifestó.

Con una visión optimista, el banquero expresó que en la medida en que el Gobierno “exponga claridad y creo que lo está haciendo, no veo razón por la que los acreedores no buscarían llegar a un acuerdo razonable”. En la negociación, dijo, “Intentarán que el plazo sea lo más corto posible, que la quita de los intereses sea la menor posible”. “Habrá que ver también qué le conviene más a la contraparte desde el punto de vista de su representación, de sus balances, de cómo eso juega en el valor que esos bonos tienen en los mercados”, estimó el presidente de banco Credicoop.

Respecto de la situación de endeudamiento en la provincia de Buenos Aires y el ultimátum de Axel Kicillof a los acreedores, Heller opinó que “se llegará a un acuerdo”. “Se suele no reparar en que estamos pidiendo muy poquito. No solo porque el monto es muy chico, sino que también se está pidiendo correr a mayo este vencimiento. En el pedido que hace la provincia de Buenos Aires no hay incluida ninguna negociación en cuanto a quita o tasa”, explicó. Y agregó: “Se está pidiendo diferir 90 días un vencimiento, parece una cuestión mínima. Se debería pensar que se va a lograr ese acuerdo si existe una contrapartida de buena voluntad”.

Carlos Heller: "El default no le conviene a nadie, salvo a los buitres"

El dirigente del Partido Solidario consideró además que a los acreedores “no les beneficiaría entrar en una situación de default por ese monto, sin antes esperar cuál es la negociación que hace el país en su conjunto”. En relación a la deuda de la Nación y cómo puede replicarse en las provincias, expresó: “La negociación que resulte también va a marcar la viabilidad de la negociación de las provincias”.

En términos del presupuesto para el año 2020, Heller sostuvo que Argentina no está en condiciones de tratarlo si primero no resuelve el problema de la deuda. “El presupuesto es la guía de proyecto de país que se quiere llevar adelante. Es una herramienta fundamental para la gestión. Pero discutirlo ahora sería casi una ficción”, aseguró.

Lee acá la entrevista completa de Jorge Fontevecchia a Carlos Heller

AG / HB / DS