Guzmán tendrá su primer test por la deuda ante los inversores

por Luis Di Lorenzo

El Gobierno busca acelerar las conversaciones para plantear la renegociación de la deuda pública y por eso el ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechará su viaje de esta semana a Nueva York para mantener reuniones con los representantes de los principales bancos de inversión de Estados Unidos.

Con la negociación para aplazar el pago de un bono de la provincia de Buenos Aires como telón de fondo, Guzmán, que aclaró que la Nación no saldrá en auxilio de las arcas bonaerenses, concurrirá el martes a una reunión en el Council of the Americas que dirige Susan Seagal, en la cual participarán banqueros, empresarios y funcionarios norteamericanos. Pero allí también podría verse con el representante para la Argentina del Fondo Monetario Internacional, el venezolano Luis Cubeddu, quien viajaría a Nueva York para el encuentro.

Si bien en el entorno del ministro trataron de no levantar mucho el perfil con su participación, fuentes del gabinete económico admitieron que Guzmán mantendrá encuentros con ejecutivos de las entidades más importantes, como Goldman Sach, Merrill Lynch, y Standard & Poor’s. Allí se prevé un encuentro con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Los fondos de inversión y las calificadoras de riesgo vienen reclamando que la Argentina presente un plan económico. En conferencia de prensa, al presentar el proyecto de sostenibilidad de la deuda que entró esta semana al Congreso, Guzmán aclaró que no habrá tal plan hasta no tener en claro cuál será el perfil de vencimientos de deuda.

“Es la oportunidad ideal para que se puedan explicar los objetivos que se ha trazado el Gobierno. Claramente, lo que se quiere explicar es la vocación de pago pero cumplible, es decir, conformar un acuerdo con los acreedores que sea sustentable y se pueda cumplir”, resumió una de las fuentes consultadas por PERFIL.

Vaticano. Tras su paso por Manhattan, donde hasta hace unas semanas trabajaba como investigador y profesor de la Universidad de Columbia, volverá a Buenos Aires. A principios de febrero, en tanto, viajará al Vaticano. El 5 de febrero, día en el que vence el último plazo para que la provincia de Buenos Aires llegue a un acuerdo, Guzmán coincidirá con Kristalina Georgieva, la titular del FMI, en un seminario internacional organizado por la Fundación Scholas Occurrentes.

Desde Economía aseguraron que por el momento el ministro Guzmán no tiene prevista ninguna escala europea, pero no descartan que se pueda concretar una breve visita a Londres y París, para conversar con funcionarios y banqueros acerca de las soluciones al problema de la deuda.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández saldrá también de gira europea después de su visita al Vaticano a fin de mes para juntar voluntades de los países con voto en el FMI, como Italia, España y Francia.