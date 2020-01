Alberto Fernández le respondió a Macri: "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico"

El presidente Alberto Fernández expresó su "asombro" por las declaraciones de su antecesor, Mauricio Macri, que este fin de semana reconoció el error de endeudar al país de la manera en que lo hizo, durante una reunión con un grupo de dirigentes del PRO de Río Negro. "No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o si estaba hablando seriamente un expresidente que decía semejante cosa", consideró el actual mandatario.

"Me impresionó mucho que un presidente diga que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina, que él se dio cuenta en 2017, cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada, y que la mejor solución que encontró fue pedir dinero al FMI para pagarle a acreedores y usó el dinero para cualquier cosa menos para pagar esa deuda", planteó el jefe de Estado este domingo 26 de enero durante una entrevista con Hagan algo, ciclo que emite C5N.

La respuesta del Presidente se debe a declaraciones de Macri en las que aseveró que había advertido a sus funcionarios sobre los riesgos de tomar deuda, aunque sus colaboradores le habrían respondido que debía "seguir" en esa línea. "Yo siempre les decía a todos: 'Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda'", comentó respecto a la crisis financiera que se desató en abril de 2018, mientras otros funcionarios del Gobierno le decían, de acuerdo a su relato, que se quedara tranquilo.

"No entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o si estaba hablando seriamente un ex presidente que decía semejante cosa, que estaba destruyendo la economía y que siguió adelante con su lógica destructiva", insistió Fernández sobre el discurso del líder de Juntos por el Cambio.

En otro de los pasajes del video que se difundió este domingo 26 de enero del encuentro en Villa La Angostura, el expresidente contó que él mismo le advirtió a su equipo que "no se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto". Y reconoció que "después, cuando vino (la crisis), fue un año y medio que fue una pesadilla. Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones (de argentinos). Sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto".

