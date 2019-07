Frena el dólar y ya se reactiva la demanda de viajes al exterior

por Patricia Valli

Con el dólar calmo y la temporada de verano en el hemisferio norte, las consultas para compras de pasajes aumentaron 30%. Las ventas para Miami y Nueva York mantienen un crecimiento de 25% y Madrid, del 14%. En este contexto, además, las agencias recomiendan “anticiparse” a una eventual devaluación y “adelantar compras para el verano”.

La caída de los viajes al exterior permite ofertas más agresivas de las líneas aéreas, que hoy viajan con asientos vacíos. Así, los pasajes se consiguen por US$ 700 a Europa o Nueva York y por US$ 600 a Miami. Brasil vuelve a consolidarse como destino para el verano entre quienes ya optan por “congelar el precio” en dólares y aprovechar los planes de cuotas.

La cantidad de argentinos que viaja al exterior sigue siendo mayor de la que ingresa. En lo que va del año salieron casi 1,5 millones de argentinos mientras que ingresaron un millón de turistas extranjeros, según los datos del Indec hasta abril. Y las cifras del Banco Central muestran que, si bien se achicó la salida de dólares por turismo, el mes pasado se fueron US$ 429 millones, “una caída interanual de 34% en el mismo sentido que el turismo emisivo reflejado en las estadísticas de turismo internacional”, según la categoría “viajes y otros pagos con tarjeta”.

Para los viajes al exterior hay seis cuotas sin interés en algunas agencias. Algunos de esos programas son acuerdos con bancos y otros más amplios, como el que aplicó Aerolíneas Argentinas en las últimas semanas.

“Si bien los internacionales decrecieron un 20% para esta temporada de invierno, hay algunos que siguen creciendo mucho, como Miami y Nueva York, con un 25% y le sigue Madrid, con un 14%”, indicó Sebastián Mackinnon, gerente general de Argentina y Uruguay de Despegar.

Con el dólar calmo, “el tráfico de consulta para viajes al exterior aumentó un 30% aproximadamente”, explicó Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas. “El dólar calmo es un gran motivador para los viajeros, también a nivel nacional, donde el Ahora 12 también juega a favor de la oferta turística.

Anticipo. Adelantar las vacaciones se convirtió en el eslogan para la venta de paquetes de cara al verano 2020. Y no solo son aéreos. Costa Cruceros promociona viajes a Uruguay y Brasil “para las próximas vacaciones”.

En ese sentido, Mute recomiendó “comprar la moneda del país de destino (o dólares)” para quien tenga posibilidad de ahorrar y comprar por adelantado, ya sea para usarlo durante el viaje o para pagar la tarjeta a la vuelta. “La anticipación de compra en un contexto como el actual es clave, porque no sabemos cuánto más puede seguir esta estabilidad del dólar. Quien tenga la posibilidad de comprarlos, o sacar pasajes y hoteles con el valor de hoy, gana certidumbre. Quien pueda hacerlo, que aproveche”, agregó.

Si bien la calma cambiaria “dependerá del resultado de las PASO o de situaciones internacionales que nos puedan afectar, hay que aprovechar esta cierta estabilidad para viajar”, remarcó Mute.

Cambio. Pese a la baja del dólar, que cerró en $ 43,10 ayer, el tipo de cambio multilateral se acerca al nivel de diciembre del año pasado. En ese momento, el salto de la divisa no opacó los viajes al exterior en el verano, en especial Brasil y Uruguay, aunque fueron inferiores a años anteriores.

“El tipo de cambio real multilateral se encuentra solo un 2% por encima del rango que en diciembre de 2017 se consideraba necesario para equilibrar las cuentas externas”, señala un informe de la consultora ACM sobre lo convenido con el FMI.

Pese al “recreo cambiario”, la tendencia es a una baja del déficit de la balanza cambiaria. O al menos así lo estimó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que el jueves envió el anticipo de Presupuesto 2020 al Congreso.

“Estamos corrigiendo el desequilibrio persistente del sector externo que representaba una fuente de vulnerabilidad para la economía. En 2019 se espera corregir más de un 50% del déficit de cuenta corriente medido en dólares”, señala el avance de la ley de leyes, que estima además un crecimiento del 3,5% para el año próximo, por arriba de lo que previó el FMI, de 2,4%.

“La suba del tipo de cambio real mejoró el balance comercial y, en particular, el de servicios como el turismo”, remarcó el texto firmado por Dujovne. Sobre la balanza de servicios, donde entra el turismo, señala que para 2019 se espera una reducción del déficit comercial por la cuenta servicios en US$ 3.500 millones. En 2018 ese déficit fue de US$ 9.700 millones mientras que para este año estiman US$ 6.200 millones.

El turismo le saca el jugo al Ahora 12

La ampliación de Ahora 12 y la baja de los intereses generaron un repunte en las ventas de turismo. Además de las vacaciones de invierno, donde Bariloche es el destino estrella, las cuotas también permiten congelar precios y anticiparse, como en los viajes al exterior.

“Seguimos siendo optimistas con el turismo receptivo y con el doméstico por la facilidad de las cuotas. Estamos viendo números positivos en el consumo de turismo en las últimas tres semanas”, señaló Sebastián Mackinnon, gerente general de Argentina y Uruguay de Despegar, que ve un crecimiento de 16% del turismo receptivo mayo 2019 vs. mayo 2018, siendo el destino que más creció la ciudad de Bariloche duplicando sus visitantes para la temporada invernal.

De acuerdo con los datos de Emprotur, en Río Negro la expectativa es crecer un 20% en relación con el año anterior y un 30% en la cantidad de extranjeros (de brasil la ciudad espera 60 mil en relación con los 45 mil del año pasado). Este número se acerca al récord de las últimas décadas de 65 mil en 2008. Solo en invierno se esperan en total más de 350 mil turistas.

El porcentaje de turistas extranjeros, generalmente del 12%, llegaría esta temporada a 20%, con viajeros de Brasil, Chile, Israel y de Europa durante el verano.