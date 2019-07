Tras el acuerdo, los ministros Faurie y Sica cuentan todo en una entrevista exclusiva con Fontevecchia

Luego de la algarabía oficial por el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, los ministros Dante Sica y Jorge Faurie fueron recibidos por el presidente Macri y el resto del Gabinete para definir los pasos a seguir. En un contexto electoral único, los funcionarios rápidamente comenzaron con una ronda de conversaciones con empresarios con los cuales analizar los pasos a seguir.

Junto a Jorge Fontevecchia analizaron éstos y otros aspectos de la vida económico-política argentina. A continuación, un fragmento del reportaje con dos de los protagonistas de los últimos días:

-Fontevecchia. Dante, en Brasil siempre se habla del poder que representa la Federación de Industriales, la famosa FIEJSP, como un poder permanente del establishment, frente a la minúscula influencia que tiene en Argentina la Unión Industrial, la UIA. ¿Qué diferencias encontraste en esta negociación con la Unión Europea en el lobby empresario brasileño y argentino?

-Sica. Vos fíjate la potencia que tiene la FIEJSP que solo la federación de industria de san pablo, el homónimo de la UIA, es la confederación nacional de industria, la CNI. Pero la FIEJSP por haber sido el corazón del núcleo industrial de Brasil, el famoso ABC paulista, y a su vez hasta la reforma de hace tres años, tenia una fortaleza importante. Acordate que los temas de contribución eran obligatorios a diferencia de argentina que no en la parte sindical pero en la parte empresarial.

-Fontevecchia. Para traducírselo a la audiencia, los sindicatos en Argentina son un aporte obligatorio y en Brasil no. Y al revés en Brasil los aportes a las asociaciones empresarias son obligatorios y en la Argentina no.

-Sica. Pero en Brasil eran a las cámaras empresariales y a los sindicatos. Cuando fue la reforma sindical que los empresarios pidieron que eso no sea obligatorio también ellos resignaron la obligatoriedad de sus aportes. Entonces ahora todas las asociaciones empresariales tienden a tener que generar un trabajo par empezar a brindar servicios para poder seguir generando ese financiamiento. Pero la FIEJSP siempre ha tenido una fuertísima capacidad de lobby y de presión sobre la política publica brasileña. Yo recuerdo en el primer gobierno de Lula se estaba discutiendo el homónimo del impuesto al cheque en argentina.

-Fontevecchia. De hecho se copio de Brasil.

-Sica. Exactamente. Iba a haber una votación y tenían que juntar de alguna manera los votos en la legislatura para voltear la continuidad o que continue. La FIEJSP hizo un trabajo en todo Brasil y lograron los votos necesarios para que el impuesto no continue. Realmente tiene una fortaleza y una presencia y una presión muchísimo mas grande que lo que ha tenido la unión industrial argentina.

-Fontevecchia. Y en el lobby durante toda esta negociación.

-Sica. Yo te diría al revés. El lobby más que un lobby de la UIA fue un lobby mas sectorial. Vos sabes que dentro de nuestro entramado industrial tenemos sectores que son mucho más fuertes. Hay sectores como el farmacéutico que ha tenido históricamente una capacidad de lobby mucho mas fuerte y de presión mucho más fuerte. Hay sectores como representantes de la industria metalúrgica que su capacidad de lobby es menor. Las automotrices tienen una presencia mucho más fuerte que el resto. Primero es claramente las ofertas que se hicieron siempre hubo una consulta muy dinámica con el sector empresarial. Mas que ser la UIA como la entidad representativa del lobby en argentina se da mucho más por la presión de las cámaras sectoriales.

-Faurie. Creo que también el forjamiento de nuestras asociaciones empresariales fue distinto en Brasil que en argentina. Donde ya desde la década del 50 y 60 tomaron una actitud mucho mas proactiva en la política publica que lo que fue acá en argentina. En la década del 80 con la expresión de los capitanes de la industria empezó a haber una mayor interacción entre lo publico, el gobierno, y el sector privado para ver hacia dónde llevábamos el modelo de crecimiento y producción. Pero hay una gimnasia a desarrollar y como lo acaba de contar Dante la gimnasia de lobby genuino, no de lobby indebido, por parte de los sectores productivos brasileños es mucho mas dinámico sobre el congreso con presencia adentro de las bancadas del congreso. Inclusive ahora se traduce que movimiento sociales de Brasil y religiosos tienen representación fuerte en las bancadas, que es una tarea que todavía acá no se ha extendido tanto

-Sica. Es un dato interesante. Cuando participamos en las negociaciones en la ultima etapa la semana pasada una de las restricciones cuando estábamos cerrando la negociación, Teresa García que era la ministra de agricultura de Brasil decía no se cuanto margen tengo porque tengo que dar respuesta a una bancada de 240 diputados ruralistas. Por otro lado el sector industrial se involucra en la política publica. Por ejemplo el caso de Paulo Skaf que fue presidente durante muchos años de la FIEJSP se postulo a cargos legislativos y ejecutivos, quería ser gobernador de san pablo. Hay un involucramiento en la política. Tenés reconocidos los diputados que vienen del sector industrial y los diputados ruralistas. En argentina las cámaras empresariales ha tenido una actitud, que a veces lo decimos en la reuniones cuando charlamos, de mirar el partido desde afuera. Che mira como le pego que mal a la pelota, tendría que haber entrado por este lado. Hubo poco involucramiento. Cuando hubo involucramiento de algunos diputados que participan terminan no ganándoselo en parte de una presión que ha hecho las cámaras empresariales sino porque un partido político dice porque no me das tal persona que venga y se haga diputado. En general te acordás durante la presidencia de Duhalde se había fomentado y tenias el caso de Osvaldo Rial que fue diputado, De Mendiguren, que es el único que podes decir es el representante desde ese punto de vista. En cambio los sindicalistas vos fíjate han tenido y siempre han pugnado por tener mucha más participación en las listas. A veces les ha ido mejor o peor pero han tenido un involucramiento mucho mayor.