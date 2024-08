Gobierno nacional ya despidió a más de 28 mil empleados públicos

De enero a junio el Gobierno despidió a 28.138 empleados públicos. De acuerdo con el informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades, que presenta todos los meses el Indec, en los primeros seis meses del año la cantidad de empleados pasó de 341.473 a 313.335. La única categoría que creció levemente de mayo a junio fue la de personal fuera de escala: es decir, la de los funcionarios.

Para el resto la caída en el empleo fue una constante. En total, en el mes de junio, alcanzó el 0,9%. Los meses con mayor cantidad de despidos fueron enero (-2,3%) y abril (-2,4%). El personal fuera de escala fue el único que no bajó en el último mes: pasó de 8443 a 8520. Según se explica en el mismo informe del Indec, este personal incluye a “las autoridades políticas y funcionarios extra escalafonarios o cuya función no se encuentra alcanzada por un convenio colectivo de trabajo”.

El documento aclara que en el conteo se considera a “todo el personal que se desempeña en una institución realizando tareas propias de esta o vinculadas a su administración, cualquiera sea su fuente de financiamiento, posea o no con ella una relación laboral directa”. Esa dotación además se divide entre quienes están bajo convenio colectivo de trabajo y el personal fuera de convenio. También se contempla la categoría “otros”, referida a “otras modalidades de vinculación que no impliquen relación laboral, no incluidas en las categorías anteriores, y que supongan contratos para realizar una tarea habitual de la entidad informada”, como locaciones de servicios u obras.

Por encima del promedio en caída del personal –y dentro de la categoría de administración pública nacional centralizada y descentralizada–, están la Agencia de Acceso a la Información Pública (-3,6%), el Instituto Nacional de Juventudes (-4,7%), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (-5,6%) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (-2,9).

Por el lado de las empresas y sociedades del Estado, la reducción total fue del 2,3%. Pero algunas como Télam (-32,2) e Intercargo S.A.U (-52,9%) estuvieron muy por encima de ese porcentaje. A la par, hubo un crecimiento en la dotación de personal en algunos organismos, como el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (+24,6%) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (+109,7), aunque en este último caso se debe, según aclararon en el informe, a que “la Jefatura de Gabinete de Ministros absorbe el ex Ministerio del Interior”.

Dentro los ministerios, el que mayor cantidad de personal tiene es el de Capital Humano, con un total de 14.914 empleados, y el ministerio de Economía, con 10.156. En este último caso el personal pasó de 8623 en diciembre de 2023 a 10.156 en junio de este año, y los empleados fuera de escala de 41 a 65 en el último mes.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre los despidos tanto en el sector privado como en el público durante el primer semestre del año. Según este estudio, los despidos y suspensiones en el sector privado ascienden a 177.657.

En ese sector, afirman, “los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector de la construcción, que explica el 56,29% del total; seguido por la industria, que acumula el 42,95% de los casos; y muy por detrás los servicios, con sólo el 0,76%. Los despidos en el sector construcción tienen su origen principalmente en la paralización de la obra pública, y los del sector industrial en la caída del consumo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía”.

Del total, si se desagregan los datos entre despidos y suspensiones, “encontramos que en mayor medida se trata de despidos (167.205) y en menor medida de licencias, retiros voluntarios y suspensiones (10.452)”.

La situación podría complicarse: según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), 10 mil pequeñas empresas podrían cerrar si se mantiene la recesión. Eso generaría, indicaron también, una pérdida de 47 mil empleos directos.

De acuerdo con los datos de CEPA, los despidos y suspensiones dentro del sector público superan a la cifra oficial: “en el sector privado se suman a las 29.604 desvinculaciones relevadas por CEPA en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las Empresas de Capital Estatal como Correo Argentino o Radio y Televisión Argentina S.E.”. El dato puede explicarse porque, si bien la administración pública cuenta con 28.138 empleados menos, también hubo contrataciones que compensan en pequeña medida esa reducción.