Martín Guzmán y la deuda: "Es el máximo esfuerzo que Argentina puede hacer"

"Hicimos el máximo esfuerzo desde el punto en que comenzamos", dijo hoy el ministro de Economía Martín Guzmán, al refrendar que la última oferta presentada a los bonistas para el canje de deuda soberana es la definitiva.

"Comenzamos la negociación hace varios meses con una oferta y luego, en el contexto de COVID 19 que ha tenido consecuencias muy duras para la economía, hicimos una nueva oferta muy superadora y llegamos a un punto que es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina para no comprometer las metas sociales a las que intentamos arribar", dijo en una entrevista concedida a Bloomberg TV

Las declaraciones del ministro Guzmán surgen en el contexto de que ayer lunes se conoció una carta firmada por varios grupos tenedores de bonos argentinos que quieren ver cumplidas sus peticiones y dejan en claro que tienen en su poder más del 50% de los bonos de deuda (podrían hacer caer un acuerdo), con lo cual piden al país seguir negociando.

Entre los analistas sigue sorprendiendo la negativa de los negociadores locales de no ceder a los reclamos del grupo duro de bonistas que tampoco parece querer moverse de sus exigencias, aunque la diferencia entre ambas posiciones no se vería, a priori, tan significativa. "No estamos hablando sólo de números. Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer", ratificó Guzmán.

Se extiende la renegociación de la deuda

Vale recordar que la última propuesta para reestructurar la deuda argentina incluye el recambio por nuevos bonos, valuados a 0,53 por dólar. Los cupones se comenzarían a pagar en septiembre de 2021 y los principales pagos tendrían lugar en Marzo de 2025.

Para Guzmán, el país ya hizo un "esfuerzo significativo" para intentar un acuerdo con los bonistas, "No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir", dijo el ministro y recordó que no es la intención de la conducción actual volver sobre esa modalidad. "En el pasado se hicieron las cosas mal en ese sentido. No fue un comportamiento razonable de ninguna de las partes, y ahora estamos tratando de corregirlo, de hacer las cosas bien", sostuvo.

"Hemos hecho una oferta y, en el contexto de Covid-19, que tuvo consecuencias muy malas para la economía, la mejoramos significativamente. Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer sin comprometer los objetivos sociales que queremos alcanzar", afirmó. Y añadió: "sería poco realista seguir aumentando las promesas de lo que podemos pagarle a los acreedores".

Para Guzmán, la discusión sobre la deuda no significa solo "números en una hoja de cálculo", sino "la vida de personas, de familias".

Deuda: bonistas presionan al Gobierno, rechazan la última oferta y piden seguir negociando

En cuanto a los aspectos legales de la oferta, que el mismo Gobierno reconoció que estaría dispuesto a modificar para acercarse a las demandas de los acreedores sobre los términos contractuales, Guzmán dijo en la entrevista que la Argentina es miembro del G20 y del FMI, por lo que seguirán los lineamientos que la comunidad internacional considere. “En 2016, el país adoptó el lenguaje que se había consensuado a nivel internacional, por lo que si hay alguna innovación, lo adoptaremos. Es algo que nos excede”, sostuvo.

Guzmán también dedicó algunas reflexiones a las negociaciones que el país deberá encaminar con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa. El Jefe del Palacio de Hacienda dijo que el diálogo comenzará cuando termine la renegociación con los acreedores privados y se mostró confiado en que llegarán a un acuerdo exitoso. De todos modos, afirmó que eso sucederá “independientemente de cuál sea el resultado con los bonistas”.

Por otra parte, Guzmán resaltó la necesidad de "alcanzar una consolidación fiscal pero que le permita a la economía recuperarse". "A raíz del Covid-19, nos llevará más tiempo llegar al equilibrio fiscal, pero es nuestro objetivo", aseguró el ministro de Economía de la Argentina.

LR