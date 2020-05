Joseph Stiglitz volvió a elogiar la reestructuración de deuda propuesta por la Argentina

Noticias Relacionadas Los bonos argentinos suben ante el acercamiento de los bonistas con el Gobierno

“La Argentina está trabajando con el Fondo Monetario Internacional, de una manera sorprendente en la reestructuración del país”, dijo el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz en un nuevo elogio a la oferta de la deuda nacional. Las declaraciones las hizo durante la conferencia internacional del V Encuentro del Grupo Puebla, en donde también consideró la predisposición en trabajar del grupo financiero global, con sede en Estados Unidos.

Stiglitz fue el maestro del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y el encargado de regenegociar la deuda externa argentina. Entre otros motivos, por eso el premio Nobel elaboró un informe de sustentabilidad en el que apoya el recorte de la deuda propuesto por el Gobierno nacional a los acreedores.

“Es una ironía que el sector financiero mantenga la estrategia de recolectar intereses cargando comisiones a los países”, sentenció Stiglitz. “Muchos caerán en reestructuración de deuda teniendo un fuerte impacto no sólo en esos países, sino también en los mercados financieros internacionales”. Por eso, el economista aseguró que “Argentina no podrá prometer aquello que no pueda cumplir de manera sustentable”, porque de lo contrario “en cinco años habrá otra crisis”.

Por otra parte, Stiglitz elogió al país y la gestión de Alberto Fernández, “que lidera un cambio estructural”, por sus políticas frente a los más vulnerables en la pandemia del coronavirus.

Por último, el Gobierno le ratificó esta semana ante los estados del G-20, que su objetivo es normalizar la “deuda externa heredada” y que cumplirán con los compromisos contaídos “de manera sostenible” sin dejar de proteger el tejido social y productivo. Sin embargo, se insistió en que se espera recibir, por parte de los acreedores, el mismo entendimiento que profesó el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la sostenibilidad en las condiciones actuales.

“El propio organismo internacional (por el FMI) considera que la deuda, en las condiciones actuales, no es sostenible. Esperamos recibir este mismo de entendimiento de los acreedores”, aseguró el Secretario de Relaciones Económicas Internacional de la Cancillería, Jorge Neme, en su exposición durante la Segunda Reunión Ministerial Extraordinaria de Comercio e Inversiones del G-20.