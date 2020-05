Martín Guzmán: "Hay un camino importante por recorrer para llegar a un acuerdo" sobre la deuda

El Gobierno del Frente de Todos siempre tuvo en sus planes llevar adelante un plan de reestructuración de la deuda. Inicialmente, el Ministerio de Economía que lidera Martín Guzmán creía que se podría llegar a un acuerdo a finales de marzo, luego con la crisis generada por la pandemia del coronavirus se amplió el plazo hasta el 8 de mayo y ahora hay una nueva fecha límite: el 22 de mayo.

En una entrevista concedida al diario español El País, Guzmán reconoció que las negociaciones aún están lejos de finalizar: “Argentina está en este proceso de reestructuración de la deuda porque no tiene capacidad de pago. Y Argentina va a trabajar hasta conseguir el acuerdo. Claramente, todavía hay un camino importante por recorrer para llegar a un acuerdo”.

El titular de la cartera de Economía confirmó que mejoró el diálogo con las acreedores pero advirtió que “hay que ver a qué velocidad se desarrolla”. Asimismo, el funcionario valoró que por el momento las conversaciones van en la dirección que “queremos que vayan”.

Todos los gobernadores respaldaron a Alberto Fernández por la deuda, excepto Alberto Rodríguez Saá

Ante el medio español, el ministro admitió también que la crisis del coronavirus afectó la logística y la forma en la que realizar las negociaciones con los acreedores. “El hecho de no estar en persona condiciona el proceso”, expresó. “Lo fundamental es que el acuerdo sea sostenible. Queremos convertir a Argentina en un buen deudor que pueda hacer frente a sus compromisos”, agregó.

Guzmán argumentó que si los acreedores finalmente aceptan la oferta, Argentina podría hacer frente a sus compromisos con un “retorno realista” para los acreedores privados.

Por otro lado, el funcionario nacional negó que a la Casa Rosada le falte un plan económico, tal y como sostienen los grandes fondos que invirtieron en deuda argentina. “Lo hemos presentado y es público. Hace unas semanas conversaba con un gran ex ministro de Economía argentino y me contaba que a él le pasaba lo mismo cuando participó en un proceso de reestructuración de la deuda. Le decían: “No hay plan”. Y me avisó: “Te van a decir que no hay plan mientras no sea el plan que quieren ellos”, cerró.

