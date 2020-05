Para Lacunza, Argentina puede llegar a un acuerdo por la deuda pero no con la propuesta inicial

El ex ministro de Economía del macrismo Hernán Lacunza ve posibilidades de un acuerdo con los acreedores externos, pero aclaró que para eso el gobierno deberá moverse de la oferta original porque con esa propuesta "es imposible".

"Se ha dilatado un poco el proceso, en los primeros cinco meses del año se ha avanzado poco. La propuesta técnicamente está bien planteada en el sentido de donde pone los pesos y los contrapesos, sobre todo porque deja palancas de negociación", dijo el ex funcionario.

Para Lacunza, la oferta que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, "tiene una virtud que hace mucho hincapié en la sostenibilidad", por lo que el Gobierno no está pensando sólo en su mandato sino en el futuro del país.

"Esto significa que preocupa el futuro tanto como el presente. Esto es que es que en 15 años no se pueda pagar. Esto no es tan común, porque suele pasar que se dice arreglamos hoy y después vemos", dijo el ex ministro en declaraciones al canal América TV.

Además, el ex ministro reconoció que la deuda tal como la programó su antecesor en la gestión de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, tiene "un exceso de concentración" de vencimientos en muy pocos años y admitió que, si él hubiera seguido en el cargo también hubiera tenido que renegociar, "aunque con otro crédito" ante los mercados.

Elogios de Lacunza a la oferta argentina a los acreedores: "razonable" y "audaz"

Al hablar de las debilidades de la oferta de Guzmán a los bonistas, Lacunza dijo que la misma "subestima un poco los costos del presente" por la posibilidad concreta de un default, dado que "los beneficios de un pagadios se terminan esa la noche (que se declare eventualmente un default)".

"Creo que hay posibilidades de llegar a un acuerdo pero con la propuesta inicial es imposible. El mejor negociador es el que sabe cuándo moverse. Hay que tener la habilidad para hacerlo. Acá no hay ganadores y perdedores. De un default salimos todos perdiendo", dijo el ex ministro.

Afirmó que si llega a haber un nuevo default (el noveno de la historia) no se sabe cómo va a hacer el Gobierno para administrar si no tiene stocks de fondos para financiarse, si no hay crédito externo como tuvo Macri o la soja en 600 dólares como tuvo Néstor Kirchner. .

"La deuda es la consecuencia, el origen es el déficit. Si se recauda 80 y se gasta 100 hay un problema. Esto lo aprueba el Congreso. Se puede sacar de dos lados: de la emisión de dinero o de emisión de la deuda", dijo.

