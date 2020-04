Qué es el default técnico y cómo afecta a la economía local

por Lorena Rodríguez

El ministro de Economía Martín Guzmán justificó este lunes 6 de abril la postergación de los pagos de deuda bajo ley nacional hasta 2021. "La decisión de prorrogar pagos estaba contemplada en el proceso de reestructuración de la deuda. Está decisión constituye un paso que estaba contemplado en el proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública", justificó el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con la agencia Télam y también destacó que desde el Gobierno se apunta "a un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras".

La medida —dispuesta a través del DNU 346 publicado en el Boletín Oficial— pospone hasta el año próximo los pagos de deuda pública Ley Nacional en dólares correspondiente a este año por la emergencia sanitaria que implica la pandemia del coronavirus. Así, Argentina ingresa en lo que se denomina "default técnico", es decir cuando no se cumple en tiempo y forma alguna cláusula del contrato de un bono. Para el economista Guido Lorenzo, titular LCG, "en este caso, si Argentina dice por escrito en el prospecto de un bono que a cierta fecha va a pagar una cuota de capital o de interés, pero finalmente no lo hace, sino que lo prorroga o lo incumple, incurre en default técnico", y no es sólo incumplir. "Más allá que no diga "no se paga", sino que se reperfila, es un default porque no se cumplió con el contrato que respalda al bono", afirma el especialista a PERFIL.

El economista cordobés David Miazzo, de la FADA aclara que el default técnico alude a ciertas cuestiones, entre ellas que "la postergacion rige sólo para los bonos sobre Ley Argentina y se lo llama técnico porque termina siendo una especie de reperfilamiento". Miazzo indica que "por ahora no es 'No vamos a pagar la deuda externa', sino que se van a postergar los pagos y deja abierta la puerta para ver cómo se paga. Tal vez no con efectivo sino con otros bonos, explicó.

El Gobierno prepara un impuesto "a los grandes patrimonios"

Pensando en qué intenta hacer el gobierno, el economista señala que "a mi entender está tratando de cerrar con la deuda con legislación extranjera para aplicar luego el mismo criterio con la deuda de ley argentina".

Sobre cómo puede afectar este default a la economía cotidiana, los analistas coinciden en que los efectos son reales aunque, tal vez, no se perciban en el corto plazo. "Argentina ya tenía un riesgo país superior a los 4000 puntos. Es probable que este default técnico vuelva a tener efecto sobre el riesgo país, con lo cual ese costo de financiamiento que tiene Argentina por sobre Estados Unidos podría volver a subir", analiza Miazzo en diálogo con este medio. Eso afecta directamente al financiamiento del sector público y del sector privado: "Si las empresas necesitan colocar bonos por financiamiento, por ejemplo, van a terminar pagando más caro por estas razones", indica.

Para la economía cotidiana, la medida implica dos cosas: "La primera es que los acreedores del Estado pueden anticipar que sus acreencias corren riesgo de sufrir el mismo camino; y por otro lado, el país se vuelve más riesgoso al existir la duda de si van a pagar, si van a poder, si van a tener la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, el mayor riesgo se traduce en menor inversión y menor empleo", anticipó Lorenzo a PERFIL.

Alberto Fernández rechazó el recorte a sueldos políticos y propuso un "impuesto al blanqueo"

Miazzo agrega otras complicaciones a la lista, entre ellas que también puede verse afectado el tema del dólar bolsa que, ante el cierre total del mercado oficial seguía siendo una opción legal y en blanco de comprar y vender dólares en el mercado. "Eso se hacía con el Bonar 24, y con los bonos ahora defaulteados seguramente le sume ruido (a esa operatoria), lo que eventualmente se verá reflejado en la cotización del tipo de cambio MEP y del contado con el liqui por la diferencia de precio", anticipó.

Finalmente, queda un tema remañido para la historia local que es la credibilidad del país. Como bien lo indica Miazzo, "el daño de la credibilidad de Argentina no es propiedad privada de Guzmán sino de la Argentina en general. Y este default es un daño más a esa credibilidad que juega en contra del financiamiento del país en el largo plazo". Algo que convendría no tomarse a la ligera, porque terminará teniendo un impacto mucho más profundo que tal vez visible.

LR/FF