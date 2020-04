El Gobierno prepara un impuesto "a los grandes patrimonios"

El Gobierno nacional avanza a paso firme con la idea de un impuesto extraordinario para los grandes patrimonios. La medida no se limitaría a aquellos que hayan ingresado al blanqueo en 2017, como sugirió el presidente Alberto Fernández este domingo en base a una propuesta de Máximo Kirchner, sino que abarcaría a otras fortunas del país. Así lo confirmó en la mañana de este lunes 6 abril el diputado y titular de la presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller, quien quedó a cargo de darle forma al texto.



La consigna es la de crear un impuesto sobre los grandes patrimonios, sin hacer diferenciaciones entre personas humanas o jurídicas. "Mi idea no es trabajar exclusivamente sobre los que blanquearon. Para mí, eso es una referencia. Estoy pensando en una cosa mucha más amplia que tiene que incluir a los bancos, al sector agroexportador, a las cadenas de supermercados, a los grandes laboratorios", adelantó el legislador en Radio Metro.

Heller dijo que habló el domingo con el presidente del bloque, Máximo Kirchner: "Me pidió que me ponga a trabajar sobre la base de una serie de ideas que intercambiamos con él para desarrollar un proyecto, que es todo un trabajo y con las limitaciones de la cuarentena un trabajo más complicado aún, con la idea de tener la semana algún proyecto para ver cómo lo podemos tratar en la Comisión de Presupuesto y también esperando que la semana que viene haya alguna flexibilidad en la cuarentena que nos dé facilidad para este tipo de cosas y para otras", precisó.

"Estamos hablando de una situación excepcional", justificó el diputado. Además recordó "el notable aumento de los requerimientos de que el Estado se haga cargo de un montón de cosas que hoy no están resueltas", y que demandan respuesta ante la crisis que instaló el coronavirus. "Entonces, o generamos ingresos, o es magia", planteó.



A modo de ejemplo, el fundador del Banco Credicoop indicó: "La riqueza declarada de los grandes patrimonios es de unos 220.000 ó 230.000 millones de dólares, de los cuales, 100 y pico corresponden al blanqueo, cerca de la mitad. Y nada más que como ejemplo, si sobre este monto pusiéramos una tasa excepcional del 2 por ciento, esto daría 4.000 millones de dólares, eso es el doble del todo el gasto del PAMI en todo el 2019, para ponerlo en contexto, para entender de qué se está hablando".



"Se debe hablar del 1 por ciento de la población como mucho. Esa es mi idea de trabajo. Hay una mínima proporción de empresas y personas que con una afectación mínima de todo lo que tienen pueden hacer un gran aporte y no nos meten en discusiones. Acá no se trata de afectar la vivienda de nadie, los pequeños patrimonios o ahorros familiares, ni por las tapas se me ocurre a mí pensar algo de eso, nada que ver", concluyó.

En la misma sintonía fue el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien remarcó la necesidad de crear un "fondo de emergencia" financiado con el 1,5% del patrimonio de las 50 fortunas más grandes del país. "Hemos planteado la necesidad de generar un fondo de emergencia que permita enfrentar este momento. Este fondo de emergencia debe surgir del aporte de los sectores que tienen la mayor capacidad contributiva", expresó el sindicalista. Yasky indicó que realizaron de "un recuento de las 50 mayores fortunas de la Argentina "tomando datos que planteó la revista Forbes en el año 2018".



Reunión. A raíz de la iniciativa, el oficialismo quiere avanzar esta semana con los detalles. Según pudo saber PERFIL, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocaría a los jefes de bloque de la oposición para el martes o miércoles. Desde la oposición aclararon a este medio que aún no accedieron a un borrador o a un lineamiento concreto por parte del peronismo.

