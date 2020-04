El Gobierno acusa al macrismo de "gestionar" los cacerolazos por recorte de sueldos políticos

por Diamela Rodríguez

La segunda semana de cuarentena comenzó agitada para el gobierno nacional. Mientras mantiene altos niveles de aprobación por su respuesta ante el coronavirus, el presidente Alberto Fernández empezó a recibir los primeros cruces por el parate económico que genera el aislamiento obligatorio. Después de criticar a los especuladores, el jefe de Estado tildó de "miserable" a Paolo Rocca por los despidos en Techint. "Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo hermano, ¡esta vez colaborá!", reprochó este lunes 30 de marzo en una entrevista radial. Ese mismo día, media hora después del ya tradicional aplauso de las 21 a los médicos que luchan contra el covid-19, se produjo el primer "ruidazo" para reclamar que los políticos recorten sus salarios.

En el oficialismo creen que "todo tiene que ver con todo", como suele repetir Cristina Kirchner: los dirigentes del Frente de Todos vincularon la protesta con las críticas de Fernández a Rocca. Algunos fueron aún más allá y denunciaron una campaña en redes instalada por un supuesto call center opositor para minar al Gobierno en plena pandemia. Es el caso de Leandro Santoro, que en diálogo con PERFIL culpó específicamente al PRO y desvinculó al radicalismo y al espacio de Horacio Rodríguez Larreta, justo en épocas de buena sintonía entre el jefe de Gobierno porteño y el Presidente.

"No tengo ninguna duda que fue gestionado por la oposición. El momento elegido, además, fue después de las declaraciones de Alberto sobre Techint", explicó el legislador porteño y asesor presidencial ad-honorem. En diálogo telefónico con este medio, Santoro vinculó su teoría con los flyers que se difundieron en redes sociales para convocar la protesta: "Estaban orientados solamente a los políticos del Gobierno y no a los políticos en general".

Según el dirigente de origen radical, la economía en general se verá afectada por las medidas tomadas para combatir el coronavirus, por lo que apoyó la idea de reducir el salario de los políticos y funcionarios. Sin embargo, consideró que "no es necesario" abrir este debate "en el medio de una pandemia donde está todo el mundo tratando de construir puentes y con un gesto súper poderoso de Alberto y Larreta tratando unificar posiciones".

"De hecho yo lo saco al larretismo de esta estrategia, inclusive saco al radicalismo. Es el sector más radicalizado del PRO. Patricia (Bullrich) es una de las que agitó en Twitter. No tengo duda que hay una diferencia entre Larreta y ellos", agregó Santoro.

Se escuchó el #ruidazo. Los legisladores de @juntoscambioar piden al Gobierno que funcionarios, legisladores y jueces aporten parte de su sueldo para ayudar a los que no pueden trabajar. La solidaridad de los que más ganan en el Estado es fundamental para paliar la crisis. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 31, 2020

Consultada por PERFIL, la exminstra de Seguridad del gobierno macrista, que apoyó el reclamo desde sus redes sociales luego del primer "ruidazo", descartó la acusación de plano: "En mi Twitter yo no incité absolutamente nada yo planteo las medidas económicas que tiene que hacer el Gobierno porque hoy el país está parado". Además, consideró que las acusaciones del oficialismo sobre supuesta operación para realizar el cacerolazo "es una teoría típica conspirativa".

"El cacerolazo es contra todos. Sería bastante estúpido y ridículo hacernos un cacerolazo contra nosotros mismos. No veo ninguna operación, ni nosotros tuvimos nada que ver con el cacerolazo, al revés, cualquiera que hoy está en un cargo público lo siente contra él. No me parece coherente que nosotros podamos organizar algo en contra de nosotros mismos", explicó.

La presidenta del PRO defendió el proyecto para recortar el salario de los integrantes de los tres poderes del Estado: "Estamos de acuerdo que hay que hacer un sacrificio, un gesto de solidaridad de los tres poderes. Hay dos gobiernos de Cambiemos que ya lo han hecho (Corrientes y Mendoza), hay intendentes, concejales y diputados provinciales que lo han hecho en sus ámbitos pero el Ejecutivo nacional no ha tomado las medidas adecuadas". "Lamentablemente no las ha tomado y nosotros le pedimos que las tome", reclamó.

