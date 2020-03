Alberto Fernández volvió a apuntar a Paolo Rocca: "Hermano, esta vez colaborá"

Noticias Relacionadas Argentina sacrifica su economía para repeler el virus y recibe elogios

Alberto Fernández volvió a cruzar en la mañana de este lunes 30 de marzo a Paolo Rocca, CEO de Techint, por los despidos registrados en la empresa en los últimos días. El presidente, que ya apuntó contra el ejecutivo en su mensaje de anoche, sostuvo que el caso se trata de "una falta de solidaridad enorme" y volvió a plantear "qué le cuesta a una empresa que durante un mes trabaje menos, que gane un poco menos" en el marco de la crisis económica por el coronavirus.



"Tanta plata has ganado a lo largo de tu vida; tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá!", sostuvo el jefe de Estado en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Y ahora quién podrá ayudarnos, ciclo que se emite por Radio Con Vos. Además, volvió a insistir en la necesidad de "recuperar la ética de la solidaridad" y confió en que se pueda encontrar una solución para los 1.450 trabajadores de Techint.

"Yo estoy seguro que ellos también se han dado cuenta que se equivocaron. Lo van a resolver", argumentó Fernández, quien comentó además que el de la metalúrgica "fue el caso que se dio a publicidad y el que más me conmovió", y sostuvo que "no es momento de hacer eso, es una falta de solidaridad enorme". "Debemos incorporar la solidaridad en nuestras vidas. Tenemos que entender que vamos a ser una mejor sociedad si no desamparamos a alguno", remarcó.

Asimismo, el jefe de Estado destacó lo importante de “no entrar en zozobra en este momento”, a partir de casos como el de Techint, y remarcó que “desde el Estado estamos haciendo un gran esfuerzo para todas estas empresas".

En esa línea, el presidente también respondió a cuestionamientos que recibió en redes sociales tras su mensaje de anoche. "Me quieren hacer creer que yo no estoy preocupado por las pymes. Hemos puesto a todas las empresas una nómina salarial entera en créditos, para que tengan aire ¿de qué me hablan? Hemos bajado aportes patronales, dado moratorias, suspendido aumentos alquileres y sentencias de desalojo, ¿de qué me hablan?", cuestionó.

Al respecto, señaló que "uno se da cuenta que hay una argentina oculta, miserable, que usa las redes, que usa los trolls y que confunde a la gente".

"Hemos garantizado esa nómina salarial y les hemos dado los Repro –subsidios del Gobierno al pago de salarios privado-, por favor, entraron más de 100.000 pymes a una moratoria que tiene más de seis meses de gracia para empezar a pagar. Es inevitable que esto nos pase", argumentó Fernández.

Y concluyó: "Me preocupa el que tiene un barcito, un restaurante, un kiosco", dijo, al hacer referencia a quienes a través de las redes le dijeron "el miserable sos vos" cuando él en realidad llamó a los empresarios a no tener actitudes miserables sino ser "solidarios" con los otros, repitiendo además palabras del Papa respecto que "nadie se salva solo" y pidiendo que no despidan empleados.

